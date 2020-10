W kilku punktach Warszawy auta wjechały w tłum protestujących. Poseł Szczerba pokazał film z samochodem TVP

Zobacz wideo

Po kilku dniach protestów manifestanci zablokowali ulice, ronda i skrzyżowania w wielu polskich miastach. Często protestujący byli szybsi niż policjanci, którzy nie dawali rady dojechać na miejsce protestu przez korki, które tworzyły się po rozpoczęciu blokad. W Warszawie w dwóch miejscach kierowcy wjechali w protestujących. Poseł Michał Szczerba donosi też o trzecim incydencie związanym z samochodem TVP.

REKLAMA

"Ten samochód TVPiS wjechał pod prąd i próbował przejechać młodych ludzi na pasach!" - alarmował na Twitterze poseł PO. Jak dodał, zanotował numery rejestracyjne samochodu i zgłosi sprawę na policję. Na nagraniu widać, jak samochód TVP próbuje przejechać przez środek protestu, ale przed maską zbierają się protestujący.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", do podobnego incydentu doszło na rondzie Wolnego Tybetu. Zgromadziło się na nim kilkaset osób. Jeden z kierowców próbował przejechać przez manifestację, ale jeden z protestujących rzucił się na maskę samochodu. Inni kierowcy postanowili przyłączyć się do protestu.

Do najgroźniejszego wypadku doszło na Mokotowie, gdzie samochód wjechał w dwie protestujące kobiety, z których jedna trafiła do szpitala. Jak poinformowała policja, kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Kobieta, która trafiła do szpitala, ma lekkie obrażenia.

Warszawa. Protestujący idą pod Trybunał Konstytucyjny

Od dwóch godzin w Warszawie trwa protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Trwa blokada centrum miasta i licznych stołecznych ulic. Część protestujących z ronda de Gaulle'a udaje się w stronę Trybunału Konstytucyjnego. Protesty odbywają się też w wielu innych miastach w Polsce.