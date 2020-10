Zarządzenie premiera: "Żandarmeria udzieli pomocy policji". MON: "To standardowe działania"

Według opublikowanego dzisiaj zarządzenia premiera, policjantów do końca epidemii mają wspierać wojskowi żandarmi. MON zaznacza, że "nie ma to związku z obecnymi manifestacjami". "To standardowe działania" - oświadczył resort.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta (zdjęcie ilustracyjne)