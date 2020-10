Awantura w Sejmie. Posłanki krzyczą: "To jest wojna". Terlecki wzywa Straż Marszałkowską

Zobacz wideo

Wszystko zaczęło się od słów Ryszarda Terleckiego, który zwrócił uwagę na maseczki posłów opozycji. Były to czarne maseczki z czerwoną błyskawicą - nawiązujące do symboliki Strajku Kobiet. Jak powiedział Terlecki, "przypominają one symbole SS".

Po tym na mówincę weszła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Zawnioskowała o włączenie do porządku obrad dwóch ustaw Lewicy mających poprawić sytuację kobiet po czwartkowym orzeczeniu wydanym w budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Dołączyła do niej grupa pozostałych posłanek Lewicy. Kobiety weszły na mównicę z transparentami. Zaczęto wznosić okrzyki: "Tu jest wojna", "Idźcie stąd", "Hańba".

Po chwili posłanki obstąpiły miejsce, w którym siedzi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do polityczek Lewicy szybko zaczęli dołączać posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej. Sytuacja zaczęła robić się coraz bardziej napięta. Na salę weszła Straż Marszałkowska.

Funkcjonariusze oddzielili ławę, w której znajduje się prezes Jarosław Kaczyński i inni posłowie PiS, od protestujących posłanek.

Interwencja Straży Marszałkowskiej niewiele dała. Posłowie i posłanki dalej "okupowali" mównicę i miejsca przy ławach PiS. Wicemarszałek Ryszard Terlecki zaczął "przywoływać posłów do porządku". Dwoje - Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa (oboje z KO) wykluczył z posiedzenia. Poprosił też Straż Marszałkowską o "usunięcie" tych posłów z obrad. Ogłoszono kilka minut przerwy.

W czasie przerwy Jarosław Kaczyński opuścił salę sejmową.

Orzeczenie TK i protesty w całej Polsce

Cała awantura jest pokłosiem czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. TK uznał, że przerwanie ciąży z powodu najcięższych wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Od czwartku, dzień w dzień, w całej Polsce trwają protesty przeciwko temu orzeczeniu.