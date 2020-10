Polki i Polacy nie popierają wyroku TK w sprawie aborcji [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Odkąd Trybunał Konstytucyjny zaostrzył przepisy dotyczące aborcji, w wielu miastach trwają wielotysięczne protesty. We wtorek zorganizowano przynajmniej dwieście wydarzeń, w Warszawie protestujący zebrali się przed Sejmem, gdzie posłowie dyskutowali o aborcji. Niezadowolenie społeczeństwa z decyzji Trybunału widać również w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Kantar dla "Gazety Wyborczej".

Wynika z niego, że większość Polek i Polaków, aż 73 proc. badanych, nie popiera ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Z wyrokiem zgadza się jedynie 13 proc., a 14 proc. nie ma na jego temat zdania. Jakie rozwiązanie, jeżeli chodzi o aborcję, wybrali badani? 62 proc. uważa, że aborcja powinna być legalna w określonych przypadkach, 22 proc. jest zdania, że powinna być dostępna do na żądanie do 22. tygodnia ciąży. 11 proc. twierdzi, że powinna być całkowicie zakazana.

Równie jednogłośnie badani odpowiedzieli na pytanie, dlaczego właśnie teraz, gdy w Polsce odnotowuje się kolejne rekordy zakażeń koronawirusem, a rząd wprowadza kolejne obostrzenia, Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą aborcji. 66 proc. oceniło, że miało to na celu odciągnięcie uwagi od spraw niewygodnych dla rządzących, a tylko 20 proc. uważa, że to konsekwentna realizacja programu PiS.

Polki i Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o poparcie dla samych protestów, które odbywają się już nie tylko w dużych i średnich miastach, ale też mniejszych miasteczkach, a nawet na wsiach. W sondażu 54 proc. badanych stwierdziło, że popiera demonstracje, natomiast 43 proc., że jest im przeciwna. Nic nie wskazuje jednak na to, że sytuacja miałaby się uspokoić w najbliższych dniach. Trwa strajk kobiet, wiele Polek nie poszło dzisiaj do pracy, by walczyć o swoje prawa. Zapowiedziano też liczne protesty.