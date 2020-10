Rolnicy nie odpuszczają - chcą zablokować Warszawę. "Powinna zostać sparaliżowana komunikacyjnie"

Zobacz wideo

Protesty mają rozpocząć się po godzinie 12. Jak czytamy w mediach społecznościowych Agrounii, rolnicy "nie godzą się na politykę rządu prowadzoną bez rozmów ze stroną społeczną" i chcą to zamanifestować. Jednak lider Agrounii Michał Kołodziejczyk apeluje do osób biorących udział w proteście, by zachowali spokój i dbali o zasady bezpieczeństwa.

- Jeżeli będziecie i będzie policja, to pokażcie im, jak powinni się zachowywać w stosunku do was. To są normalni ludzie. To są często normalni chłopacy i normalne dziewczyny, którzy są młodzi, a wypuszczeni teraz przez władze na nas, żeby tylko i wyłącznie nas skłócić - mówił.

W mediach społecznościowych zachęcał też rolników, by na ten protest przyjechali samochodami osobowymi. - Warszawa powinna zostać sparaliżowana komunikacyjnie. Pokażmy naszą siłę - mówił.

"Piątka dla zwierząt" w sejmowej "zamrażarce"

Termin protestu rolników nie jest przypadkowy. Wczoraj (27 października) sejmowa komisja rolnictwa miała zająć się poprawkami Senatu do nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt (zwanej "piątką dla zwierząt"), a właśnie na dziś planowane były głosowania.

Ostatecznie jednak posłowie Prawa i Sprawiedliwości ogłosili, że posłowie na obecnym posiedzeniu zmianami się nie zajmą, bo rząd nie wypracował opinii na ich temat. Jak podawała z kolei "Rzeczpospolita", projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, trafił do sejmowej "zamrażarki" i nie będzie na razie dalej procedowany.

Dzisiejszy protest Agrounii nie będzie pierwszym w tej sprawie. Rolnicy manifestowali już wielokrotnie - zarówno w Warszawie, jak i innych miejscowościach. Blokowali ulice, rozrzucali obornik przed domami posłów czy przynosili przed Sejm główki kapusty (mające symbolizować polityków głosujących za "piątką Kaczyńskiego".