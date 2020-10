Jutro w szkołach kolejny Tęczowy Piątek. "Ten będzie wyjątkowy"

Zobacz wideo

Tęczowy Piątek to zainicjowana przez organizację społeczną Kampanie Przeciw Homofobii cykliczna akcja odbywająca się w ostatni piątek października, mająca na celu pokazanie młodzieży LGBT+, że w szkole jest miejsce również dla niej. Akcja odbywa się po raz piąty. KPH zaznacza, że to społeczność szkolna decyduje, czy i w jakim zakresie zaangażuje się w jej organizację.

REKLAMA

- Mimo nauki zdalnej, młodzież LGBT+ wciąż cierpi z powodu homofobii - tłumaczyła psycholożka i seksuolożka fundacji Sexed.pl Barbara Baran w rozmowie z TOK FM.

- Dla młodej osoby oznacza to stałe życie w stresie, w lęku, w poczuciu zagrożenia i w ogromnym osamotnieniu. To wszystko skutkuje stanami lękowymi częstszymi niż u nastolatków heteronormatywnych i częstszym zmaganiem się z depresją - dodała.

- Obecnie Tęczowy Piątek jest wyjątkowy ze względu na to, że ministrem edukacji jest Przemysław Czarnek, który zasłynął z licznych homofobicznych wypowiedzi odczłowieczających osoby LGBT+, w tym nastolatków - powiedziała Cecylia Jakubczak z KPH.

Do Tęczowego Piątku może dołączyć każdy - wystarczy założyć coś tęczowego, użyć specjalnej nakładki profilowej w mediach społecznościowych albo wywiesić tęczową flagę w oknie. W sieci zdalną lekcję tolerancji poprowadzi Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018.

Trzaskowski o Tęczowym Piątku

O Tęczowym Piątku przypomniał na swoim profilu na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Wszystkim, którzy zamierzają robić w związku z tym cyklicznym wydarzeniem edukacyjnym polityczną awanturę, chciałbym przypomnieć kilka istotnych kwestii" - napisał.

Prezydent stolicy zapewnił, że treści przekazywane podczas Tęczowego Piątku są zgodne z podstawami programowymi nauczania oraz z prawem oświatowym. Podkreślił, że jego celem jest "bezpieczeństwo młodych Polek i Polaków oraz świadomość, że inny nie znaczy gorszy".

Trzaskowski zwrócił uwagę, że w Polsce z przejawami dyskryminacji i przemocą ze względu na orientację czy tożsamość płciową borykają się "tysiące dzieci i młodych ludzi". "Za dużo tragedii wynika z tego, że w polskiej szkole za mało rozmawiamy o tolerancji i otwartości" - dodał.

"Po trzecie w końcu - żadne dziecko, żadna szkoła, żaden rodzic nie są zmuszani do zaangażowania w tę inicjatywę. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne i zależy przede wszystkim od woli kadry danej placówki oraz samej młodzieży. W przeciwieństwie do dzisiejszej władzy my nikomu nic nie nakazujemy, tylko zawsze dajemy wybór" - zapewnił prezydent Warszawy.

Wyraził przy tym "pełne wsparcie dla każdego, kto angażuje się w budowanie Polski przyjaznej dla wszystkich - czy to poprzez Tęczowy Piątek, czy przez jakąkolwiek inną inicjatywę". "Budujmy wzajemną akceptację, budujmy dialog, budujmy wspólnotę. Ostatnie dni pokazują, jak bardzo nam tych wartości brakuje. Nie odbierajmy szansy na dialog, tolerancję i zrozumienie naszym dzieciom" - dodał prezydent stolicy.