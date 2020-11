Dorota Łoboda odpowiada premierowi: Rozmowy są jak najbardziej możliwe

Zobacz wideo

Zdaniem premiera trwająca pandemia to nie jest "najlepszy czas" na masowe protesty. Głos w sprawie apelu szefa rządu zabrała w TOK FM Dorota Łoboda, jedna z członkiń powołanej przez Strajk Kobiet Rady Konsultacyjnej, której zadaniem jest zbieranie postulatów od protestujących.

Jak przyznaje Łoboda, premier już dawno powinien zacząć rozmawiać z uczestnikami manifestacji. - Niech premier Morawiecki wyznaczy termin i rzeczywiście zechce porozmawiać z ulicą, czyli zechce porozmawiać z ludźmi, którzy tam protestują - stwierdziła. - Póki co chęci do tych rozmów nie było, ale oczywiście nigdy nie jest za późno i jeżeli rząd jest skłonny do ustępstw, jeżeli będzie w stanie zaakceptować postulaty, to wtedy jak najbardziej takie rozmowy są możliwe - dodała.

Wczoraj wieczorem Rada Konsultacyjna ogłosiła trzynaście pierwszych postulatów skierowanych do władz. Wśród nich - oprócz prawa do legalnej aborcji - pojawiły się też te dotyczące oddziału Kościoła od państwa, wycofaniu religii ze szkół, większych nakładów na służbę zdrowia, czy wspierania środowisk LGBT.