Minister zdrowia mówi o nadziei na "wyhamowywanie pandemii". Personel medyczny bez kwarantanny

Minister zdrowia Adam Niedzielski prezentował podczas konferencji "strategię 3.0" walki z epidemią. Na początku jednak odniósł się do ostatnich bilansów zakażeń. - Dzisiaj ten wzrost w stosunku do dnia poprzedniego jest stosunkowo niewielki. I to pewnego rodzaju zauważalna zmiana - zauważał Niedzielski. - W ten poniedziałek nie mamy ani podwojenia, ani odbudowania liczby zakażeń z poprzedniego tygodnia. To kolejny pozytywny znak - stwierdził.

- Pojawia się szansa, pojawia się nadzieja na wyhamowanie pandemii. Bardzo wiele zależy od nas, od naszej codziennej postawy, od tego czy będziemy pilnowali tych podstawowych zasad współżycia społecznego - ocenił minister. - Teraz wchodzimy w listopad, kiedy wiemy, że rozbudowa infrastruktury powoli dochodzi do swoich granic i musimy myśleć, jakie inne metody stosować, żeby ochronić nasz system opieki zdrowotnej - mówił dalej.

Niedzielski wyjaśniał, że celem rządu jest dojście do 10 tysięcy łóżek w izolatoriach, żeby "zwiększyć możliwości wypisywania pacjentów ze szpitali covidowych". - Chcemy wprowadzić też system opieki domowej nad pacjentem covidowym. W Małopolsce będziemy prowadzili pilotaż z wykorzystaniem pulsoksymetru, który razem z telefonem i aplikacją będzie systemem pozwalającym na opiekę nad pacjentem - zapowiedział.

- Istotą użycia pulsoksymetru jest monitorowanie pacjenta, żeby w odpowiednim momencie wychwycić, kiedy potrzebuje bardziej intensywnej opieki. Do Małopolski trafiło już 1500 pulsoksymetrów - poinformował. Urządzenia ma dostarczyć pacjentom Poczta Polska. - Pulsoksymetr mierzy poziom natlenienia krwi pacjenta. Przez dane, monitorowane przez zespół, w którym będzie lekarz i personel pomocniczy, przy odczytach co trzy godziny będzie można kontrolować stan zdrowia pacjenta - wyjaśnił Niedzielski.

Personel medyczny bez kwarantanny. Testy nawet codziennie

Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, zmiany dotyczą również personelu medycznego, który został zwolniony z obowiązku kwarantanny. Zdaniem ministra dzięki szybkim testom antygenowym personel będzie mógł być badany nawet codziennie. - Do tej pory ponad 30 tysięcy osób z personelu medycznego przebywało w kwarantannie - zauważył Dworczyk.

Celem rządu jest zorganizowanie 35 tysięcy łóżek "covidowych" w szpitalach, ale jak dodał Dworczyk, do końca listopada ma się pojawić jeszcze ponad 5 tysięcy łóżek w szpitalach tymczasowych. - Teraz powstaje ich 18 w całej Polsce - zaznaczył. Poinformował również, że w przyszłym tygodniu trafi do Sejmu kolejna nowelizacja, która ułatwi personelowi medycznemu spoza UE podjęcie pracy w Polsce.