Gazeta.pl: Tajne spotkanie rządu. Większość jest przeciwko lockdownowi. Ale chcą go Morawiecki i Kaczyński

We wtorek doszło do tajnego spotkania na najwyższym szczeblu w obozie rządzącym - ustalił Jacek Gądek z Gazeta.pl. Według informacji, do których dotarł, przeciwni całkowitemu lockdownowi są niemal wszyscy członkowie rządu, poza Mateuszem Morawieckim, Adamem Niedzielskim i Jarosławem Kaczyńskim.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta