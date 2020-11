Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci, czyli "Śledztwa Pisma" [CAŁY DRUGI SEZON]

Zobacz wideo

Drugi sezon "Śledztwa Pisma" to jednak nie tylko historia kryminalna. To portret niezwykłych dziewczyn, które próbowały odnaleźć się w trudnych sytuacjach życiowych. A przede wszystkim opowieść o młodych ludziach z małych miejscowości, z miasteczek i wsi. O wyzwaniach, przed którymi stają: o braku perspektyw i wykluczeniu, o alkoholu i narkotykach, o przemocy fizycznej i seksualnej. I o instytucjach, które zostały powołane, by im pomagać, a które zawodzą. O kulejącym systemie edukacji, wsparcia socjalnego i opieki zdrowotnej, bezradnych wobec narastających przypadków depresji, problemów psychicznych i samobójstw wśród nastolatków.

Temat TEJ części serialu, jak przyznała sama autorka Barbara Sowa, nie był łatwy. - Przyszedł do nas, podobnie jak w przypadku pierwszego sezonu, z e-maila. Dostaliśmy wiadomość w grudniu, kilka tygodni po emisji pierwszego sezonu "Śledztwa Pisma". Autorka listu poinformowała nas o śmierci 17-latki z niewielkiej wsi pod Jelenią Górą na Dolnym Śląsku.17-letnia Kamila wyszła niedzielnym popołudniem z domu, mówiąc rodzicom, że jedzie do internatu. Do tego internatu jednak nie dotarła. Jej ciało znaleziono dzień później, nieopodal domu - opowiadała Sowa na antenie TOK FM.

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 1: Dzika róża

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 2: Starsza siostra

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 3: Krew na butach

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 4: Dziewczyna z Narnii

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 5: Tajemnica munduru

Śledztwo Pisma. Sezon 2, odcinek 6: Rachunek krzywd