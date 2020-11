Kalendarz świąt 2021. Dni wolne od pracy, długie weekendy i ferie. Kiedy planować urlop?

Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

- Kiedy są święta w 2021?

- Ile jest dni wolnych od pracy w 2021?

- Kiedy przypada długi weekend 2021?

REKLAMA

Kalendarz świąt 2021. Dni wolne od pracy

Ile jest dni wolnych od pracy w 2021? Przyszły rok będzie wyjątkowy, ponieważ rozpocznie nową dekadę. Warto sprawdzić, ile przyniesie nam dni wolnych. Jak prezentują się dni wolne od pracy w 2021 roku? Tak się składa, że w 2021 roku dwa święta przypadają w weekend, a konkretnie w sobotę. Chodzi o 1 maja (Święto Pracy) i 25 grudnia (Boże Narodzenie). Na 2021 rok składają się więc 254 dni robocze. Dodatkowo osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymają 2 dni wolnego w zamian za święta przypadające w weekend.

Kalendarz świąt 2021:

1 stycznia - Nowy Rok (piątek)

6 stycznia - Święto Trzech Króli (środa)

4 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela)

5 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

1 maja - Święto Pracy (sobota)

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek)

23 maja - Zielone Świątki (niedziela)

3 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela)

1 listopada - Wszystkich Świętych (poniedziałek)

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (czwartek)

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota)

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela)

Kalendarz świąt 2021. Długie weekendy i ferie zimowe 2021

Dla wielu osób najlepsze lata życia to te spędzone w szkole, a uczniowie są grupą, która może cieszyć się największą liczbą dni wolnych w ciągu roku kalendarzowego. To właśnie dzieci i młodzież skorzystają z ferii zimowych, a dorosłym pozostanie cieszyć się długimi weekendami. Kiedy przypada długi weekend 2021? Kiedy ferie zimowe w 2021 roku?

W 2021 roku ferie zimowe przypadają w poszczególnych województwach w następujących terminach:

- dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie: ferie 2021 przypadają od 18 do 31 stycznia;

- podlaskie, warmińsko-mazurskie: ferie 2021 przypadają od 25 stycznia do 7 lutego;

- lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie: ferie 2021 przypadają od 1 do 14 lutego;

- kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie: ferie 2021 przypadają od 15 lutego do 28 lutego.

Długie weekendy 2021. Kiedy planować urlop?

Najciekawsze - naszym zdaniem - możliwości przedłużenia weekendu wyróżniliśmy.

- 1-6 stycznia: Nowy Rok, Trzech Króli (piątek-środa)

- 3-5 kwietnia: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny (sobota-poniedziałek)

- 1-3 maja: Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja (sobota-poniedziałek)

- 3-6 czerwca: Boże Ciało (czwartek-niedziela)

- 30 października - 1 listopada: Wszystkich Świętych (sobota-poniedziałek)

- 11-14 listopada: Święto Niepodległości (czwartek-niedziela)