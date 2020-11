Anda Rottenberg o podpaleniu mieszkania Stefana Okołowicza przez narodowców: Atak troglodytów

Zobacz wideo

Uczestnicy Marszu Niepodległości w środę podpalili racą mieszkanie przy ulicy 3 Maja w Warszawie. Znajdowały się w nim cenne zbiory należące do właściciela lokalu Stefana Okołowicza. Na razie nie wiadomo, jak wielkie były straty. O Okołowiczu i jego zbiorach w "Kulturze Osobistej" opowiadała Anda Rottenberg.

- To największy prywatny kolekcjoner zdjęć Witkacego - mówiła, a o możliwości, że część jego kolekcji została zniszczona, dodała: - To byłaby niepowetowana strata dla polskiej kultury.

Przypomniała, że Okołowicz te zdjęcia kolekcjonuje całe życie i jego kolekcja jest skarbnicą polskiej kultury. - Ten atak troglodytów - bo to nie są ludzie myślący - idący rykoszetem na wszystko, jest przerażający dlatego, że on podcina kulturalne korzenie narodu. Naród, który nie ma kulturalnych korzeni jest wykorzeniony. Przestaje funkcjonować jako odrębna całość - mówiła dalej w TOK FM.

Według kuratorki sztuki "zdziczenie jest w każdym społeczeństwie, ale jest zwykle ograniczane przez instrumenty władzy." - W Polsce to nie funkcjonuje, to jest grupa faworyzowana przez czynniki rządowe, którym się zapewne wydaje, że mogą nimi manipulować i zastraszać społeczeństwo - stwierdziła. I dodała, że "to się zwykle źle kończy, bo w pewnym momencie trudno zatrzymać ruch rozpanoszonych tego rodzaju grup i jest wiele historycznych przykładów na to."

- Nie wiem, czy członkowie rządu nie znają historii? Kultura obrywa zawsze w takich momentach. Czy to będą hunwejbini w Chinach, czy naziści w Niemczech, czy rewolucjoniści w Rosji. Zawsze się kończy tak samo - stwierdziła Rottenberg.