Marsz Niepodległości. RMF FM: Policjanci użyli broni gładkolufowej bez rozkazu dowódcy

W minioną środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.

Jak informuje RMF FM, policjanci bez zgody dowódcy operacji użyli w kierunku zatrzymanych broni gładkolufowej. "O użyciu broni gładkolufowej zdecydował dowódca pododdziału zaatakowanego przez agresywną grupę demonstrantów. Zrobił to, mimo że dowódca operacji zezwalając na używanie wszystkich środków przymusu bezpośredniego, zastrzegł, że broń gładkolufową można wykorzystywać tylko na jego rozkaz" – czytamy. Funkcjonariusze zdecydowali się na użycie broni bez rozkazu ze względu na to, iż ocenili, że ich zdrowie i życie jest zagrożone. Mimo to, według rozmówców RMF, zachowanie policjantów może zostać ocenione jako nadużycie.

Przypomnijmy, że w taki sposób raniony został fotoreporter Tomasz Gutry.

Kibole z całej Polski

19 osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw podczas marszu narodowców w Warszawie po przesłuchaniach zostało zwolnionych. W jednostkach policji pozostaje jeszcze 17 uczestników burd. W 90 procentach zatrzymani to pseudokibice - dowiedziało się RMF.

Jak podaje portal, pseudokibice przyjechali do stolicy aż z 9 województw - również z odległych, bo z zachodniopomorskiego, czy z dolnośląskiego. Mają od 18 do 41 lat. Połowa w trakcie zatrzymania była nietrzeźwa. "Dziś będą kontynuowane przesłuchania. Większość z tych osób była zatrzymana za udział w nielegalnym zbiegowisku. Wiadomo jednak, że części z nich mają być postawione zarzuty związane z atakowaniem policjantów, ale także z kradzieżą i posiadaniem narkotyków" - informuje stacja.

