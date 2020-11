Jaki błąd popełnił Jarosław Kaczyński? "Niepokój obrócił się przeciwko niemu"

Zobacz wideo

Prowadzący "Godzinę filozofów" Tomasz Stawiszyński poprosił swojego gościa, doktora Michała Łuczewskiego, aby wyobraził sobie, że dzwoni do niego Jarosław Kaczyński, który mówi, że stracił nad wszystkim kontrolę. Opowiada, że ludzie na ulicach protestują, pandemia koronawirusa niezmiennie szaleje, tak ostrego konfliktu społecznego dawno w Polsce nie było, a on nie wie, w którą stronę iść, bo tym razem żadna teoria spiskowa może nie zadziałać.

REKLAMA

- Powiedziałbym Jarosławowi Kaczyńskiemu, że tego procesu nikt nie może kontrolować. Być może na tym też polega błąd, że próbowaliśmy coś kontrolować - odpowiedział Michał Łuczewski. - W pewnym sensie Jarosław Kaczyński został pokazany publicznie, wcześniej był szefem największej polskiej partii, ale tak naprawdę był zwykłym posłem. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia z takim przesunięciem Jarosława Kaczyńskiego z marginesu do absolutnego centrum naszej polityki - kontynuował socjolog.

Jak zauważał Łuczewski, prezes PiS wszedł niedawno do rządu, ponieważ koalicjanci w obozie Zjednoczonej Prawicy nie mogli dojść do porozumienia. - Został w pewny sensie wyasygnowany przez walczących ze sobą polityków prawicy, żeby pojawił się w centrum - stwierdził. - Kiedy już się pojawił w centrum, jako wicepremier, to później był mały krok do tego, żeby to on starał się kontrolować sytuację. I żeby ten cały niepokój, którym starał się zarządzać, obrócił się przeciwko niemu - ocenił. Jak dodał, "błąd założycielski" polegał na tym, że Jarosław Kaczyński myślał, że można ten niepokój społeczny kontrolować.

Tomasz Stawiszyński zwracał jednak uwagę, że jeżeli chodzi o pozycję Jarosława Kaczyńskiego, to cały czas był w centrum polskiej polityki, choć nieformalnie, bo państwem rządził zza kulis. - To prawda, ale jest duża różnica między takim zakulisowym działaniem, a działaniem, kiedy jest się w centrum symbolicznym, kiedy cały wzrok jest na tobie skupiony - przyznał w odpowiedzi Łuczewski. Zauważał też, że zrobienie tego jednego kroku, czyli wyjście zza kulis, to bardzo duży i niebezpieczny krok, ponieważ wtedy to wicepremier Jarosław Kaczyński staje się odpowiedzialny za to, co się dzieje w kraju. - Nie może się wycofać w zacisze Żoliborza - stwierdził ironicznie.

Wyjście Jarosława Kaczyńskiego zza kulis było również, zdaniem Michała Łuczewskiego, skutkiem rosnącego na prawicy niepokoju. - Cały obóz prawicy czuł zwiększający się niepokój, czuł, że nie radzą sobie z tym, w związku z czym wyasygnował kogoś do reprezentacji tego obozu, kto w pierwszym momencie zostanie ścięty. Prawica próbuje ten niepokój społeczny przekierować na swojego lidera - podsumował socjolog.

Gość TOK FM nie potrafił jednak znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy decyzja Jarosława Kaczyńskiego o zlikwidowaniu kompromisu aborcyjnego właśnie teraz była słuszna, czy nie. - Jest wiele poziomów - stwierdził. Ocenił jednak, że taka decyzja nie jest zaostrzeniem prawa, ale w jego odczuciu "chroni życie". Następnie razem z Tomaszem Stawiszyńskim próbowali odnaleźć wspólny mianownik w sporze o aborcje i zastanawiali się, jak mogą rozmawiać ze sobą osoby o tak skrajnych poglądach na tak drażliwy temat, jakim jest aborcja.