Kto zastąpi Pawła Rabieja? Rafał Trzaskowski ogłosił zmiany w stołecznym ratuszu

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował zmiany w ratuszu, które wymusiła dymisja wiceprezydenta Pawła Rabieja. Ogłosił, że nowym wiceprezydentem stolicy będzie Aldona Machnowska-Góra, która zajmie się koordynacją spraw związanych z kulturą (robiła to także do tej pory, ale nie w randze wiceprezydenta, tylko jako dyrektor koordynator). Będzie też dopowiadać za politykę społeczną i mieszkalnictwo.

Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną: Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport oraz - po dymisji Rabieja - także za zdrowie), Michał Olszewski (m.in. gospodarka odpadami, rozwój gospodarczy i fundusze europejskie) oraz Robert Soszyński (m.in. infrastruktura i transport; podlega mu także Biuro Spraw Dekretowych). Soszyński będzie odpowiadał też za kwestię reprywatyzacji, która do tej pory podlegała Rabiejowi.

Nowa dyrektor koordynator

Trzaskowski ogłosił również, że na stanowisku koordynatora pozostanie Justyna Glusman odpowiedzialna w ratuszu za kwestie ochrony środowiska i walkę z kryzysem klimatycznym. Przed kilkoma dniami media podawały, że Trzaskowski będzie chciał ją odwołać, a na jej miejsce powołać kogoś z Nowoczesnej, z którą Platforma Obywatelska ma w Warszawie koalicję (do tej pory przedstawicielem Nowoczesnej był właśnie Rabiej). Trzaskowski tych informacji nigdzie nie potwierdzał, a Glusman - przedstawicielka ruchów miejskich - ostatecznie utrzymała stanowisko.

Nową koordynatorką została za to Karolina Zdrodowska, która będzie odpowiadać za Centrum Komunikacji Społecznej i za Biuro Rozwoju Gospodarczego. Zdrodowska to dzielnicowa radna z Ursynowa, przedstawicielka Nowoczesnej.

Skarbnikiem pozostanie Mirosław Czekaj, sekretarzem Marcin Wojdat, a dyrektorką magistratu Elżbieta Markowska.

- To jest cały silny zespół. Cieszę się, że jest dokładnie pół na pół. Połowa z nas to mężczyźni, połowa z nas to kobiety. To jest ten standard, który powinien obowiązywać. Bardzo się z tego cieszę - powiedział Trzaskowski o swoim zespole.

Paweł Rabiej, były wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia, stracił stanowisko dwa tygodnie temu, po tym jak dziennikarze TVN ujawnili, że bez wiedzy Trzaskowskiego udał się na urlop za granicę. Prezydent Warszawy uznał takie zachowanie za nieodpowiedzialne i zdymisjonował swego zastępcę.