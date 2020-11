Zobacz wideo

Obecnie wprowadzone obostrzenia obowiązują do 29 listopada. Jak poinformował Piotr Müller w TVN24, premier wkrótce ogłosi dalsze plany rządu na walkę z epidemią. Jak stwierdził rzecznik rządu, w tej chwili na ukończeniu jest "matryca działań dotycząca poszczególnych etapów, ale bardzo szczegółowa, czyli pokazująca na jakim etapie, co będzie dokładnie robione".

- I to zostanie pokazane przez premiera najpóźniej w poniedziałek, być może w weekend. Dajemy sobie termin poniedziałkowy, żeby pokazać to na tydzień przed tym, jak kończą się aktualne obostrzenia - zapowiedział rzecznik rządu. Zapytany, czy zmiany będą zmierzać w kierunku złagodzenia obostrzeń, Müller zastrzegł, że jeżeli sytuacja epidemiczna się nie zmieni to "możemy liczyć na pewne zmniejszenie obostrzeń".

"Mapa znoszenia obostrzeń"

W weekend lub poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawi mapę znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa - przekazał w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski powiedział na antenie TVP1, że prawdopodobnie "etapy i całość, mapa znoszenia obostrzeń będzie przedstawiona w weekend lub w poniedziałek przez premiera". - I mam nadzieję, że będzie to szło w tym kierunku, że będziemy znosić obostrzenia, ale to zależy tylko i wyłącznie od nas - podkreślił Sobolewski.

Nie odniósł się jednoznacznie do informacji medialnych, że teraz nastąpi poluzowanie obostrzeń, ale po świętach Bożego Narodzenia zostaną one ponownie zaostrzone. - Nie wiem, czy tak będzie, nie chciałbym wychodzić przed szereg i mówić za premiera - zaznaczył Sobolewski.

Dodał, że w kwestii obecnego stanu epidemicznego nie ma oczywiście żadnego "hurra-optymizmu", ale liczba nowych zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie, więc można powiedzieć, że jest "delikatne wypłaszczenie". - Nie zakładam, aby znoszenie tych obostrzeń było tak szybkie i tak gwałtowne, aby święta (Bożego Narodzenia) móc spędzić tak jak się spędzało rok temu. Będą to inne święta w formie ich spędzania niż rok temu, na pewno w ograniczonej formie - zastrzegł Sobolewski.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem rząd zamknął cześć sklepów w galeriach handlowych, nie działają również placówki kulturalne, jak kina, teatry i galerie sztuki. Obowiązuje zakaz organizacji wesel i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych. Nie działają kluby nocne i dyskoteki, a targi, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie online. Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie, a hotele dostępne są wyłącznie dla podróżujących służbowo.