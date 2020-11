Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozmawiał w piątek z internautami na czacie wideo. Dyskusja poświęcona była egzaminom po ósmej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminom maturalnym. Kilka pytań dotyczyło tego, czy ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 oraz z tym, że nauka prowadzona jest zdalnie, w tym roku szkolnym, podobnie jak w minionym, zniesione zostaną na maturze obowiązkowe egzaminy ustne.

REKLAMA

- Nie ma na razie takich planów, aby maturę ustną odwołać. Na razie planujemy, że matura ustna będzie przeprowadzana z przedmiotów, tych, które są obowiązkowe, czyli z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, który maturzyści postanowią zdawać - odpowiedział.

Zaznaczył, że znane mu są argumenty osób, które są za zniesieniem tych egzaminów - na przykład, że są to egzaminy, z których wynik nie jest brany pod uwagę przez uczelnie podczas rekrutacji na studia.

- Tutaj chcielibyśmy podkreślić, że w ogromnej mierze matura i wyniki egzaminów maturalnych służą rekrutacji do szkół wyższych, ale wyniki egzaminu maturalnego to również taka informacja zwrotna na temat tego, co dzieje się w procesie kształcenia - powiedział Smolik.

Wskazał też, że część ustna egzaminu maturalnego, choć nie widać tego wprost, służy przygotowaniu się ucznia do egzaminu pisemnego. Wyjaśnił to na przykładzie egzaminu z języka obcego.

- Pomijając oczywisty fakt, że umiejętność mówienia w języku obcym, porozumiewania się ustnie w języku obcym jest jedną z najbardziej kluczowych umiejętności w ogóle, niezależnie czy jest to matura, czy życie codzienne, to przygotowywanie się do matury ustnej służy również temu, by przygotować się lepiej do matury pisemnej - powiedział dyrektor CKE.

- Dzięki temu, że ćwiczone są pewne umiejętności poprzez mówienie nabiera się płynności językowej, biegłości językowej. Łatwiej jest przywoływać z pamięci słowa, struktury gramatyczne, nie tylko w mówieniu, ale również w pisaniu - dodał. Zaznaczył, że podobnie jest w przypadku języka polskiego.

- Rozumiemy, że jest to egzamin, którego bardzo wielu maturzystów się obawia, bo jak każdy egzamin ustny jest stresujący chociażby ze względu na samą swoją formę, trzeba przed dwoma osobami z zespołu przedmiotowego coś powiedzieć, powiedzieć na zadany temat, to zawsze jest stresujące - zauważył.

Smolik wskazał też na to, że sama matura ustna, jak i przygotowanie do niej, też daje uczniom możliwość organizacji materiału, którego się uczą.

Będą egzaminy próbne?

Jedno z pytań zadanych przez internautów dotyczyło tego, czy w tym roku szkolnym przeprowadzone zostaną próbne egzaminy.

- W marcu udostępnimy próbne arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty i do próbnego egzaminu maturalnego. To będą arkusze zawierające zadania zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi, które zostaną opublikowane w grudniu - odpowiedział Smolik.

Odniósł się też do pytania, w jakiej formule będą przeprowadzone próbne egzaminy. - W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią, albo egzamin ten będzie przeprowadzali nauczyciele w szkole, albo podobnie jak w tym roku będzie można pobrać arkusze egzaminacyjne ze stron CKE i MEN, napisać go i wysłać do nauczyciela do sprawdzenia - odpowiedział.

Matura. Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

W czwartek na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformowali, że ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 i prowadzenie nauki zdalnie wprowadzone zostaną zmiany na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Zapowiedzieli zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Odnosząc się do pytań o rezygnację z egzaminów ustnych na maturze, Kopeć zaznaczył, że "wszystko będzie zależało od rozwoju wydarzeń".

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.