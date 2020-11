Szkoły wciąż zostają zamknięte. Co z feriami zimowymi? Premier ogłasza zmiany

Zobacz wideo

Na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan dotyczący obostrzeń epidemicznych na najbliższe kilka tygodni. Część z nich dotyczyła szkół, które na razie zostają zamknięte, a zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

- Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (...) 23-24 grudnia - poinformował szef rządu.

Ferie zimowe 2021. Kiedy się odbędą?

Kolejna istotna informacja dotyczyła ferii. Do tej pory termin zimowego odpoczynku był różny dla różnych województw. W tym roku ma być inaczej.

- Podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - powiedział Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej.

Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy. - (Po to), by nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza - powiedział. Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.

Premier dodał, że jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiały się już pierwsze dostawy szczepionek. - Ten horyzont właśnie jest potrzebny po to, by szybko przygotować dystrybucję i proces szczepień - dodał.