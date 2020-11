Jerzy Owsiak apeluje do Kingi Dudy. "Sam polegam na radach dorosłych córek"

Zobacz wideo

Jerzy Owsiak zaapelował do Kingi Dudy we wpisie na Facebooku. "Zacznę od tego, że doceniam Twoją społeczną funkcję doradcy Prezydenta RP. Sam bardzo polegam na radach moich dorosłych córek, a nawet potrafię wsłuchać się w opinie moich wnuczek " - zaczyna Owsiak. Dalej przypomina, że Andrzej Duda udostępnił niedawno na Twitterze apel rodziny, w której ojciec choruje na nowotwór. Prezydent opisywał, jak podeszła do niego "młodziutka dziewczyna", która rozdawała ulotki z prośbą o pomoc. Stwierdził, że on już się przyłączył i zaapelował, aby inni zrobili to samo. "Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie" - pisze Owsiak.

"Dotyczą one Polaków w każdym wieku, którzy po prostu walczą o swoje życie, często zagrożone nie tylko brakiem dostępu do bardzo drogich terapii, ale od paru lat także coraz większymi trudnościami związanymi z dotarciem i skorzystaniem z przysługującej Obywatelom narodowej służby zdrowia" - czytamy dalej. "Aby pomóc, robimy to, co umiemy najlepiej - kupujemy sprzęt. Jako Fundacja, na cel związany z leczeniem chorób nowotworowych u dzieci dedykowaliśmy 5 Finałów i kupiliśmy blisko 400 urządzeń za 148 096 487,59 złotych, wspierając 80 punktów diagnostyki onkologicznej" - podkreśla Owsiak.

Jurek Owsiak przypomniał również, że Andrzej Duda miał szansę, aby realnie pomóc chorym na nowotwory. "Kilka miesięcy temu, Kingo, była szansa, aby Twój Tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii - chodzi o 2 miliardy złotych, które dodatkowo i nagle, jak z nieba, zostały przekazane przez większość sejmową dla Polskiej Telewizji Publicznej, a mogły być jednym podpisem zawetowane, właśnie przez Twojego Tatę. Zgodnie z propozycją mniejszości sejmowej, mogły być przekazane na wsparcie onkologii" - czytamy we wpisie.

"To by była rewolucja! W ciągu 28. Finałów WOŚP zebraliśmy ponad 1 313 000 000 PLN i kupiliśmy ponad 65 200 urządzeń To ogromne pieniądze. Te 2 miliardy może spowodowałyby, że rodzina szukająca pomocy znalazłaby ją w ramach powszechnej opieki zdrowotnej. Może o tym nie wiedziałaś? To teraz już wiesz" - pisze Owsiak. "Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji" - podsumowuje.

Doradczyni prezydenta Dudy Kinga Duda, która od niedawna ma nawet oficjalne konto na Twitterze, nie odniosła się jeszcze do propozycji Jurka Owsiaka.