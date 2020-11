Zobacz wideo

Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, komentowała na początku niekorzystne dla Jarosława Kaczyńskiego sondaże. W tym przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN aż 70 proc. badanych uważa, że powinien on podać się do dymisji, a tylko 19 proc. chce, aby pozostał na stanowisku. - Wiele problemów, z którymi borykają się rządzący, jest personalizowanych. W tym znaczeniu, że ich twarzą staje się Jarosław Kaczyński - oceniła politolożka.

Zauważyła również, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, kiedy prowadzone są pomiary zaufania do czołowych polityków, zazwyczaj Jarosławowi Kaczyńskiemu ufało około 30 proc. badanych. - Bardzo ciekawa w tych sondażach zaufania jest czołowa trójka - stwierdziła. - Spośród tych trzech polityków jeden to Szymon Hołownia, pozostali to prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Zwraca uwagę wysoka pozycja Szymona Hołowni. To pokazuje, gdzie ludzie lokują polityczne nadzieje w tym czasie, który dla większości jest czasem trudnym - powiedziała.

Piotr Maślak dopytywał, na ile realny jest kolejny "dramatyczny kryzys" w Zjednoczonej Prawicy. Zwrócił uwagę na to, że ostatnio Zbigniew Ziobro znów "przejął narrację". - Póki co można powiedzieć, że Zjednoczona Prawica się trzyma, jednak te zabiegi, o których można przeczytać w mediach, o których sami politycy Koalicji Polskiej mówią, świadczą o poczuciu niestabilności, zagrożenia związanego z utratą większości parlamentarnej - oceniła gościni TOK FM.

- Jest w tej chwili kwestia Kołakowskiego, który stoi już na twardym stanowisku odejścia z klubu PiS - przypomniała. I dodała, że jeżeli powiedzie się jego plan założenia koła poselskiego, to inni parlamentarzyści mogą do niego dołączyć. - Lód, na którym jest PiS, cała Zjednoczona Prawica, zaczyna kruszeć. Widać pewne działania, póki co mało skuteczne, żeby tę stabilność w parlamencie uzyskać - mówiła, ale z drugiej strony przypomniała posła Jarosława Sachajko, należącego do Koalicji Polskiej, który mówił w mediach o wspieraniu obozu rządzącego. - Najbliższe dni pokażą, jak pilna jest sprawa związana z poszukiwaniem większości - stwierdziła.

Na koniec profesor Marciniak skomentowała tarcia, jakie wciąż widać pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. - Stanowisko Zbigniewa Ziobry, dawkowane opinii publicznej co jakiś czas, jest bardzo konsekwentne. Rzeczywiście stawia w trudnej sytuacji Mateusza Morawieckiego, nie tylko wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim w relacjach z wielce pragmatycznym Orbanen - oceniła. - Jeśli wiatr powieje w odpowiednią stronę i Orban zinterpretuje to w sposób adekwatny, to może odpuścić to powiązanie budżetu unijnego z praworządnością, bo okaże się, że to korzystniejsze dla Węgier rozwiązanie - podsumowała.