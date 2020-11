Kraków. Dwie trzecie społeczności LGBT doświadczyło dyskryminacji, większość rozważa emigrację

Zobacz wideo

Badanie przeprowadziła fundacja Równość.org.pl, na zlecenie miasta. Wnioski z zaprezentowanego raportu mają służyć władzom Krakowa w walce z dyskryminacją w mieście. Zwłaszcza, że - jak pokazało badanie - sytuacja osób nieheteronormatywnych w stolicy Małopolski nie jest najlepsza.

REKLAMA

- Dwie trzecie ankietowanych doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji, najczęściej była to przemoc werbalna, do której dochodziło w przestrzeni publicznej - powiedział Miko Czerwieński z fundacji Równość.org.pl. - To najczęściej atak na ulicy i to niezależnie od pory dnia. Mamy historię w raporcie, gdzie jakaś osoba sprawdzała rozkład jazdy autobusów na przystanku i została zaatakowana. Inna doświadczyła ataku, kiedy wracała z pracy do domu - podaje.

Emigracja z powodu dyskryminacji

Badania wskazały też, że blisko 58 proc. ankietowanych rozważa wyprowadzkę z Krakowa właśnie z powodu dyskryminacji. Niektórzy z nich mówią w ogóle o wyjeździe z kraju, trzech na czterech wskazuje z kolei na wyjazd do innego miasta o podobnej wielkości.

Fundacja rekomenduje wprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla krakowskich policjantów, bo jak wskazywali ankietowani - rzadko mogli liczyć na pomoc służb. - Badani mówili, że policja ignoruje ich zgłoszenia i nie uwzględnia przesłanki homofobicznej czy transfobicznej w takich zgłoszeniach - podkreśla Czerwieński.

Black Friday w TOK FM. Kupujesz 50 proc. taniej, a dostajesz więcej

Zdaniem ankietowanych akty przemocy nasiliły się w ostatnich miesiącach.