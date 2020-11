IMGW: Będzie ślisko. Ostrzeżenia dla niemal całej Polski

Zobacz wideo

Jak informuje IMGW, na tych terenach można spodziewać się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna będzie wahała się od -6 st. C do 0 st. C., temperatura minimalna gruntu lokalnie może spaść nawet do -7 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.