Raport Polskiego Alarmu Smogowego został przygotowany na podstawie danych pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 roku. Przedstawia on ranking miast o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza pod względem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy.

Jeśli chodzi o rakotwórczy benzo(a)piren - na niechlubnym pierwszym miejscu znalazł się Nowy Targ, a na kolejnych Sucha Beskidzka, Zdzieszowice i Nowy Sącz. Na liście smogowych rekordzistów - jak widać na poniższej mapie - jest wiele mniejszych miejscowości. "Widać jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast. Występuje właściwie w każdej polskiej miejscowości. Na pozycji piątej znalazła się śląska wieś Godów, w której mieszka niecałe dwa tysiące osób" - podkreślają przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego.

Jeśli zaś chodzi o największą liczbę dni smogowych - czyli takich, w których poziom szkodliwych pyłów PM10 przekraczał dopuszczalną normę 50 μg/m3 - niechlubnym zwycięzcą jest Pszczyna. Z raportu PAS wynika, że mieszkańcy tego miasta niemal przez jedną trzecią roku (106 dni) oddychają zamieszczonym powietrzem.

Na kolejnych miejscach są Rybik (89 dni) i Nowy Targ (88 dni). Najczystsze powietrze odnotowano za to w miastach na Pomorzu: Sopot (1 dzień ze smogiem), Słupsk (3 dni) i Kołobrzeg (4 dni).

Polski Alarm Smogowy zwraca uwagę na to, że z listy smogowych rekordzistów wypadł Kraków, w którym od września 2019 roku obowiązuje całkowity zakaz spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych.

- To kolejny rok, w którym prezentujemy rankingi najmocniej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce - mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS. - Jak co roku widzę te same nazwy. Wydawałoby się, że włodarze tych miast powinni być zaalarmowani sytuacją, w której mieszkańcy miejscowości oddychają rakotwórczymi substancjami pochodzącymi z kotłów na węgiel i drewno, a poziomy zanieczyszczenia wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy. W niektórych z miast widać duże zaangażowanie lokalnych władz, na przykład Rybnika. Niestety w innych miejscowościach z listy działania samorządów w walce ze smogiem pozostawiają wiele do życzenia - wskazuje Siergiej.

PAS podkreśla, że na listę trafiły tylko te miejscowości, w których znajdują się stacje pomiarowe Państwowego Monitoringu Środowiska. Brak innych miast na liście nie oznacza wcale, że tam problem smogu nie występuje.