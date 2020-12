Dowód osobisty w 2021. Ile kosztuje wyrobienie dokumentu?

Z tego tekstu dowiesz się:

Dowód osobisty w Polsce traktowany jest jako najbardziej podstawowy dokument, bez którego ani rusz. Potrzebujemy go w banku, na poczcie, u lekarza, a nawet w sklepie, jeżeli chcemy kupić alkohol lub papierosy. Dokument ten ulega jednak ciągłym zmianom, szczególnie jeśli chodzi o unowocześnienie dotychczasowego formatu. Stąd wprowadzenie do dowodów w 2019 roku tzw. warstwy elektronicznej, czyli danych zapisanych elektronicznie, które będzie można odczytać z dokumentu przy użyciu czytnika zbliżeniowego. Nie jest to koniec zmian, ponieważ w 2021 szykują się kolejne.

Jak będzie wyglądał dowód osobisty w 2021? Obecne zmiany w dowodach osobistych dotyczą przede wszystkim sfery elektronicznej, nie wpływając drastycznie na znany nam dotychczas wzór dokumentu. Zgodnie z nowymi przepisami w 2021 roku warstwa graficzna dowodu osobistego zostanie jedynie uzupełniona o podpis posiadacza, a warstwę elektroniczną wzbogaci nasz odcisk palca. Ta druga kwestia jest o tyle problematyczna, że od 2021 roku przy wyrabianiu nowego dokumentu niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie. W końcu gdzieś trzeba ten odcisk zeskanować.

Dowód osobisty w 2021. Ile kosztuje wyrobienie?

Nowe dowody osobiste wyrabiane od 2021 roku będą uzupełnione o podpis posiadacza w warstwie graficznej i odcisk palca w warstwie elektronicznej. Sporo się więc zmieni, ale czy również w kwestii oczekiwania i kosztów? Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego w 2021? Nowe dowody osobiste w 2021 roku wciąż będą bezpłatne, a więc w tej kwestii nic się nie zmieni.

Ile trwa wyrobienie dowodu osobistego w 2021? Na gotowy dowód osobisty przyjdzie poczekać do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach. Dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat, ale w związku z pobieraniem odcisku palca pojawi się też trzecia opcja - dowód z 12-miesięcznym lub krótszym terminem ważności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców. Przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia, od których odciski nie będą pobierane.