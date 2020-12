Spór o 1 procent z podatku. Organizacje apelują do Ministerstwa Finansów o większą przejrzystość

Zobacz wideo

Petycja została przygotowana przez Fundację Avalon i jest dostępna online. Podpisać pod nią może się każdy. Udało się zdobyć poparcie już blisko 3 tysięcy osób. Jej autorzy zwracają uwagę, że organizacje pożytku publicznego zbierające 1 procent podatku na rzecz pomocy swoim podopiecznym otrzymują coraz mniej informacji o konkretnych źródłach wpłat. "Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych uniemożliwiły organizacjom udostępniania informacji o darczyńcach naszym podopiecznym. Zmiana ta była dla nas zrozumiała, ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W tym roku jednak organizacje, a więc i podopieczni, nie otrzymali nawet informacji o tym, które urzędy skarbowe przekazały konkretne wpłaty z tytułu 1 procent podatku" - czytamy w apelu do ministra finansów.

REKLAMA

"My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego o przywrócenie Organizacjom Pożytku Publicznego dostępu do informacji o Urzędach Skarbowych przy poszczególnych wpłatach z 1% podatku" - czytamy w petycji.

Dlaczego to ważne?

Autorzy listu przekonują, że dla osób potrzebujących, które w krytycznych życiowych okolicznościach poszukują finansowego wsparcia, informacja o tym, kto im tego wsparcia udzielił - była na wagę złota. "Pozwalała weryfikować skuteczność prowadzonych apeli i zbiórek, pozwalała na prowadzenie statystyk wpłat i lepiej budować akcje zbiórkowe" - argumentują autorzy petycji.

- Chodzi o to, aby osoby, które korzystają z mechanizmu 1 procenta podatku miały możliwość poznania informacji o urzędzie skarbowym, poprzez który ta konkretna wpłata wpłynęła na jego subkonto w organizacji pożytku publicznego, która prowadzi takie subkonta i takie zbiórki - tłumaczy Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami piszą na portalach społecznościowych, że obecny system jest nieprecyzyjny i nieprzejrzysty. Pojawiają się głosy, że w tym roku środków z 1 procenta dostali mniej niż wcześniej, a nie maja jak sprawdzić, ile było wpłat i jakich. Skarżą się, że ktoś zabrał im część pieniędzy.

"Wszystkie moje znajome mamy, które mają chore dzieci lub innych członków rodziny wymagających całodobowej, specjalistycznej opieki, mówią o tym samym. Środków z 1 procenta, które spływają z roku 2019 jest mniej, nie można ich zweryfikować, uporządkować oraz podziękować osobiście darczyńcom. Przestały być jawne i transparentne, choć zawierały jedynie kwotę i US, który obsługiwał PIT. To sprytne posunięcie pozwoli zachować część środków z 1 procenta w budżecie (a może trafią gdzie indziej?), bo nie można ich sprawdzić" - pisze na Faceboooku jedna z mam.

Rodzice do tej pory wiedzieli np., że wpłata pochodziła z urzędu skarbowego w Kole, inna - ze "skarbówki" w Lublinie, a jeszcze inna z płockiego "fiskusa". Dzięki temu panowała przejrzystość. Dziś znają tylko kwotę całościową. Jak mówi Krzysztof Dobies, stąd apel do ministra finansów, by to zmienić.

- Chcemy prosić o to, aby Ministerstwo Finansów tak zbudowało bazy danych przekazywane organizacjom pożytku publicznego, by w tych bazach danych znalazła się informacja o konkretnych urzędach skarbowych przy każdej wpłacie, która jest przekazywana przez podatnika - mówi Dobies.

Znany z walki o jawność w życiu publicznym Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności z Lublina wysłał do centrum rozliczeniowego "fiskusa" w Bydgoszczy wniosek o udostępnienie informacji w sprawie wpłat. "Jaka kwotę z tytułu 1 procenta za rok 2019 (rozliczenie w roku 2020) przekazali podatnicy rozliczający się w I Urzędzie Skarbowym w Lublinie oraz ile na poszczególne organizacje pożytku publicznego? Proszę o wskazanie nazwy organizacji oraz kwoty" - napisał Krzysztof Jakubowski.