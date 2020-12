Pogoda. IMGW ostrzega przed silnymi mrozami

Zobacz wideo

Jak podaje IMGW, ostrzeżenia dotyczą w Małopolsce powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego, zaś dla Podkarpacia: leskiego i bieszczadzkiego.

Prognozuje się lokalnie temperaturę minimalną od -16 st. C. do -12 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.