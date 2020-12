Erasmus zagrożony przez weto budżetu? "Polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia"

Zobacz wideo

Według informacji z Brukseli, polscy studenci mogliby pożegnać się z Erazmusem nawet już od początku przyszłego roku akademickiego. Do tej pory z programu wymiany skorzystało tysiące osób.

Jak tłumaczy jednak rzecznik Komisji Europejskiej do spraw budżetu Balazs Ujvari - weto polskiego rządu, a co za tym idzie wprowadzenie tak zwanego prowizorum budżetowego, uniemożliwi dalsze finansowanie programu. - To oznacza, że od 1 stycznia będziemy mogli podejmować nowe zobowiązania finansowe w bardzo ograniczonym obszarze. Edukacja, a co za tym idzie, także Erasmus niestety się w to nie wlicza - informuje.

Na pieniądze będą mogli liczyć tylko ci studenci, którzy są w trakcie wymiany.

Koniec Erasmusa to niejedyna konsekwencja weta. Bruksela nie będzie mogła uruchomić wypłat w ramach nowych projektów naukowych czy zdrowotnych. Oprócz tego ograniczony zostanie fundusz spójności, z którego pieniądze w dużej mierze trafiają do polskich samorządów.

O problemach z programem Erasmus mówił na czwartkowej konferencji lider PO Borys Budka. - Polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia, które pozawala im poznawać Europę, pozwala wymieniać im wiedzę z kolegami i koleżankami z innych krajów - stwierdził.

Gowin: Kompromis możliwy

Z unijnymi komisarzami na temat budżetu rozmawiał w czwartek wicepremier Jarosław Gowin. Na konferencji przekonywał potem, że kompromis jest możliwy.

- Uważam, że w interesie wszystkich Europejczyków jest znalezienie dobrego kompromisu. (...) Taki kompromis jest możliwy nawet jeżeli nie w formie otwarcia na nowo dyskusji nad kształtem tego rozporządzenia (dot. warunkowości - PAP), to w postaci wiążących deklaracji interpretacyjnych - powiedział. Dodał, że wierzy, że porozumienie zostanie osiągnięte.

Szczyt unijny odbędzie się w dniach 10-11 grudnia, czyli w przyszłym tygodniu. Polska i Węgry - jako jedyne państwa Unii Europejskiej - zapowiadają weto ws. budżetu i tzw. funduszu odbudowy po "koronakryzysie". Nie zgadzają się na powiązanie wypłat unijnych środków z mechanizmem praworządności.