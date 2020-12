Marta Lempart na liście najbardziej wpływowych kobiet "Financial Times"

Zobacz wideo

Redakcja "Financial Times" co roku tworzy zestawienie, w którym wyróżnia najbardziej wpływowe kobiety na świecie. Na liście "Women of 2020" znalazła się Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, współorganizatorka wielu protestów, które przeszły ulicami polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Brytyjski dziennik opublikował również jej tekst, w którym Lempart pisze o trwających w Polsce protestach. "Polska jest w trakcie obywatelskiej rewolucji prowadzonej przez kobiety" - czytamy.

"Nie jestem jedynym wrogiem nienawidzącego obywateli polskiego rządu. Wszyscy jesteśmy. Ale żyjemy z tym i zwyciężymy, bo bez względu na to, ilu mają policjantów, żołnierzy czy najemników, my - ludzie domagający się wolności - mamy nad nimi przewagę liczebną" - pisze dalej Marta Lempart.

Jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet opisuje także, że po protestach zarzucono jej popełnienie kilkudziesięciu wykroczeń, a od kilku tygodni nie przebywa w swoim mieszkaniu. "Nie piszę tego z domu. Nie byłam tam od trzech tygodni, bo mój adres i numer telefonu opublikowały wraz z wezwaniem do przemocy grupy neofaszystowkie. Jako wróg państwa jestem na okładkach prorządowych gazet i magazynów, a publiczna telewizja robi na mnie nagonkę" - pisze Lempart.

Poza nią zostały wyróżnione m.in. takie kobiety jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, współtwórczyni ruchu Black Lives Matter Patrisse Cullors, chińska pisarka Fang Fang, która opisywała życie w Wuhan od początku epidemii. Jak zauważa "Press", Marta Lempart jest pierwszą Polką w tym zestawieniu od 2014 roku.