Awantura wokół świątecznych kartek warszawskiego ratusza. "Każdy widzi to, co chce widzieć"

- Każdy widzi to, co chce widzieć - powiedziała PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, pytana o krytykę świątecznych kartek przygotowanych przez ratusz. Boże Narodzenie to czas, który powinien łączyć, nie dzielić, i taki jest wydźwięk tych grafik - podkreśliła.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta