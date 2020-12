Rydzyk w "Naszym Dziennika" broni słów, które powiedział na urodzinach Radia Maryja

Zobacz wideo

O. Rydzyk w wywiadzie dla "ND" odniósł się do swoich słów wypowiedzianych w weekend podczas uroczystości 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Redemptorysta - mówiąc o byłym biskupie diecezji kaliskiej Edwardzie Janiaku, pod którego adresem wysuwane są zarzuty dot. ukrywania przestępstw seksualnych podległych mu księży - powiedział: "to jest współczesny męczennik. Media to zrobiły". Natomiast sprawę nadużyć ze strony kapłanów skomentował: "To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus?".

Pytany o tę wypowiedź o. Rydzyk stwierdził, że "media, dziennikarze, jeżeli chcą rzeczywiście służyć człowiekowi, muszą głosić prawdę - prawdę w miłości i miłość w prawdzie". - Prawda bez miłości jest terrorem. Miłość bez prawdy może być sentymentalizmem i naiwnością - powiedział.

Zaznaczył, że "w takich wystąpieniach spontanicznych, można czegoś nie dopowiedzieć". - Nie wolno wyrywać niczego z kontekstu, nawet z kontekstu sytuacji, atmosfery - dodał.

"Ksiądz biskup Janiak jest męczennikiem mediów"

Pytany, czy impulsem do słów o męczeństwie ks. bp Edwarda Janiaka była wiadomość, jaką od niego otrzymał, odparł, że "ksiądz biskup napisał SMS-a, że jest z nami duchowo". - Zawsze był życzliwy dla Radia Maryja. Wiem, że ksiądz biskup zmaga się z rakiem, tym bardziej trzeba mieć życzliwość dla człowieka w tym stanie. Żal mi każdego człowieka, który cierpi - powiedział redemptorysta.

I dodał: "ksiądz biskup Janiak jest męczennikiem mediów". - Zobaczyłem, co media, te filmidła z nim zrobiły. Obrazem, słowem można podnieść człowieka na duchu, ale można i zabić. Pamiętam, jak zabito ks. Mirosława Drozdka, gdy w prasie lokalnej posądzili go o współpracę z siłami komunistycznymi. Jak on to strasznie przeżył, jak szybko z tych stresów chwycił go rak. Jeżeli oszczerstwa padają w małym gronie, one bardzo bolą, a co dopiero, jeżeli to [wyjdzie] na świat. I dlatego mówiłem o męczeństwie - tłumaczył o. Rydzyk.

Jak mówił, "ludzie mediów nie są od ferowania wyroków, od wyroków są sądy, jest prawo, które musi być zgodne z prawem naturalnym, z prawem Bożym". - Widzę, że nawet katolicy idą do mediów, wygadują na ludzi Kościoła, często widać nienawiść. To jest nieludzkie - ocenił duchowny.

Stwierdził też, że "trzeba widzieć grzech, błąd, ale tego, który upadł, nie zabijać". - Trzeba go podnieść. Grzech jest wszędzie, również wśród ludzi Kościoła - przyznał.

Zdaniem o. Rydzyka "nie tylko ks. bp Edward Janiak jest męczennikiem, ale bardzo wielu biskupów, kapłanów, ludzi świeckich, ludzi zatroskanych o drugiego człowieka, o Ojczyznę". - Jaki jest u nas dialog między partiami, między politykami? Wykorzystuje się media, zwłaszcza telewizję, internet, do szerzenia nienawiści. Nie ma merytorycznej rozmowy, suaviter in modo, fortiter in re - delikatnie w formie, stanowczo w rzeczy - powiedział o. Rydzyk.

- Ma być siła argumentu, argument dobra, prawdy, a nie argument siły, przemocy: ja mam władzę, mam media, mogę cię zmiażdżyć, zrobię o tobie film, zmontuje i rzucę na świat. Tak zabija się człowieka, zabija się dobro, zabija się całe wspólnoty, zabija się ojczyznę. Tak chce się zabić Kościół - uważa redemptorysta.

W wywiadzie z dziennikiem o. Rydzyk zaznaczył jednocześnie, że "jeśli ktoś popełni przestępstwo, musi ponieść konsekwencje, zwłaszcza jeżeli wyrządził krzywdę dziecku". - Ale trzeba też powiedzieć, że te grzechy są nie tylko w Kościele. Jeżeli byśmy porównywali, to wśród skazanych w sądach powszechnych w Polsce za nadużycia wobec nieletnich ludzie Kościoła stanowią 0,3 proc. Ale to nie znaczy, że stosujemy wobec siebie taryfę ulgową - podkreślił.

- Te rzeczy trzeba szybko załatwić, winni muszą ponieść konsekwencje, przestępstwo jest przestępstwem. Ale równocześnie trzeba pokazać, ile dobra czyni Kościół - dodał dyrektor Radia Maryja.