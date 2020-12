Nie tylko gazety i portale, ale też ogromna baza danych o użytkownikach. To również przejmie PKN Orlen

Zobacz wideo

20 dzienników regionalnych, blisko 120 lokalnych tygodników, 500 witryn internetowych i ponad 17 milionów użytkowników - to wraz z przejęciem grupy Polska Press zyskał PKN Orlen. I do tego jeszcze bazę danych o tych milionach użytkowników. Czy teraz mogą one zostać wykorzystane w celach politycznych? - Jeżeli chodzi o dane użytkowników, oczywiście jest to podstawa marketingu internetowego, pozwala bowiem na wykorzystanie tzw. targetowania behawioralnego, czyli opartego o historię wyszukiwań i interakcji użytkownika - wyjaśniał w TOK FM dr Bartłomiej Balcerzak z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

- Na ogół tego typu dane poddawane są anonimizacji. To nie tak, że są one przypisywane konkretnie pod danego Jana Kowalskiego - uspokajał. Przyznał jednak, że dostarczają wielu danych na temat preferencji użytkowników, co pozwala lepiej dobierać reklamy, które są im wyświetlane. - Nie chodzi o to, żeby wiedzieć dokładnie, co robi Jan Kowalski, tylko chodzi raczej o to, żeby dobrać taki zestaw reklam, taki zestaw treści, żeby były jak najbardziej adekwatne do tego, co dany użytkownik lubi - objaśniał.

Prowadzący Roch Kowalski dopytywał, czy na świecie znane są przykłady, kiedy politycy korzystali z takich danych. - Skłamałbym, gdybym powiedział, że czegoś takiego nigdy nie wykorzystywano w celach politycznych. W roku 2020 mamy aż nadto przykładów na wykorzystywanie tego w marketingu politycznym - przyznał dr Balcerzak.

- Pierwszym, najbardziej rzucający się w oczy przykładem, są wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, kiedy obydwa sztaby wyborcze, zarówno sztab Clinton, jaki i Trumpa, inwestowały pieniądze w marketing internetowy. Głównie chodziło o odpowiednie wyświetlanie reklam o charakterze politycznym w mediach społecznościowych - przypominał.

Gość TOK FM przypominał również głośną sprawę Cambridge Analityca. - Czyli ośrodka badawczego, który opracował de facto modele predykcyjne, pozwalające określić, jak osoby o określonych cechach charakteru czy zainteresowaniach można przekonać do tej lub innej opcji politycznej - zauważał.

Zdaniem dr Balcerzaka, "jeżeli zakładamy złą wolę", to dane użytkowników portali, które należą do Polska Press, mogą zostać wykorzystane w celach politycznych. - Ale nie siedzimy w głowach szefów Orlenu, redaktorów naczelnych tych redakcji, które są częścią grupy Polska Press - stwierdził. Jak jednak dodał, dane można wykorzystać chociażby do pozycjonowania użytkownikom konkretnych treści, a w ten sposób wpływania na ich wybory polityczne.