Zakaz przemieszczania się na Boże Narodzenie? Duża część Polaków popiera takie rozwiązanie [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Oficjalne dane pokazują, że od kilkunastu dni w Polsce odnotowuje się mniej zakażeń koronawirusem. Rząd cały czas utrzymuje znaczną część obostrzeń. Nie usłyszeliśmy również do tej pory jasnej deklaracji, że władza rezygnuje z pomysłu ograniczeń wprowadzonych specjalnie przed świętami. Przypomnijmy, w listopadzie zasugerowano, że może to oznaczać nawet zakaz przemieszczania się.

REKLAMA

"Gazeta Wyborcza" sprawdziła, jak Polacy zapatrują się na pomysł takich obostrzeń. "Wyniki są co najmniej lekkim zaskoczeniem. Aż 40 proc. Polaków uważa, że rząd powinien wprowadzić zakaz przemieszczania się przed Bożym Narodzeniem i w jego trakcie! 52 proc. badanych było na nie" - informuje gazeta, powołując się na badanie UCE RESEARCH i SYNO Poland.

Dlaczego wyniki mogą zaskakiwać? " - Polacy z reguły nie są zbyt skorzy do tego, żeby cokolwiek sobie ograniczać. A już tym bardziej coś, co jest dla nich przyjemne i rodzinne. Z drugiej strony – co podkreśla badacz – wynik jest niemal identyczny jak nasz niedawny sondaż o szczepionkach. Zaszczepić się chce 43 proc. badanych - komentuje Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH.

Zakaz przemieszczania się, jak wynika z badania, popierają przede wszystkim osoby, które skończyły 60 lat.

Boże Narodzenie 2020. Święta inne niż wcześniej

Sondaż pokazał, że tegoroczne Boże Narodzenie różnić się będzie od świąt z poprzednich lat. Polacy zapowiadają, że świętować będą w mniejszym gronie.

"Na pytanie, w ile osób planuje pan/pani spędzić tegoroczną wigilię, zdecydowana większość badanych (59 proc.) mówiła o gronie od dwóch do pięciu osób. Prawie jedna trzecia deklarowała, że kolację tego dnia zje w towarzystwie od pięciu do dziesięciu osób. Powyżej 10 osób – tylko 3 proc. Bardzo podobnie te wyniki wyglądały, kiedy zapytaliśmy nie tylko o wigilię, ale także o całe święta. (...) Szok? Owszem był, jeden. Aż 76 proc. Polaków zadeklarowało, że ma w rodzinie osobę powyżej 65. roku życia. Badanym, którzy odpowiedzieli w ten sposób, zadano dodatkowe pytanie – czy zamierzają odwiedzić wspomnianą osobę w wigilię lub Boże Narodzenie. I 64 proc. badanych chce to zrobić. - W mojej ocenie to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę powyższe deklaracje. I co ważniejsze, w obecnym czasie mocno nieodpowiedzialne, biorąc choćby pod uwagę to, że do największej liczby zakażeń dochodzi właśnie w naszych domach – twierdzi Zych" - czytamy w "GW".