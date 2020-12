Dzieci urodzone w tęczowych rodzinach za granicą jednak będą miały polskie akty urodzenia? Polski sąd pyta o to TSUE

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zrobił to na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Adwokaci nie mają wąptliwości: to nadzieja na zmianę w podejściu polskich sądów do takich spraw.

Fot. TSUE