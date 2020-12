Adam Niedzielski rekomenduje przedłużenie obostrzeń. "Widmo trzeciej fali"

Zobacz wideo

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w poniedziałek spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefów Kancelarii Premiera i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Rozmowy dotyczyły Narodowego Programu Szczepień. - To był ostatni etap konsultacji, to była klamra zamykająca dyskusje, które trwały przez ostatnie dni - powiedział po spotkaniu szef KRPM Michał Dworczyk.

Przypomniał, że podczas konsultacji do Narodowego Programu Szczepień zgłoszono ponad 2 tysiące uwag i wniosków, a dokument, który został wzbogacony o kilkadziesiąt elementów. - Pan prezydent jeszcze pewne propozycje przedłożył. Dziś wieczorem roześlemy ten dokument do członków Rady Ministrów, mam nadzieję, że jutro Rada Ministrów w formie uchwały przyjmie Narodowy Program Szczepień - zapowiedział.

Adam Niedzielski rekomenduje przedłużenie obostrzeń

Jak dodał minister zdrowia, rozmowy dotyczyły nie tylko szczepionek, ale również perspektywy rozwoju epidemii. - Przedstawiłem panu prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne - przekazał Adam Niedzielski. Zwracał uwagę, że luty i marzec to miesiące, kiedy zachorowań na grypę jest najwięcej. - Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii. Po to, aby uniknąć trzeciej fali - powiedział.

Niedzielski stwierdził, że jeśli ta trzecia fala koronawirusa rozpoczęłaby się z poziomu zakażeń, który obecnie notujemy, to według niego już po wynikach "tydzień do tygodnia" widać, że "tempo malenia" nie jest już takie duże jak w drugiej części listopada. Podkreślił jednak, że decyzję w tej sprawie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier.

Minister odniósł się również do Narodowego Programu Szczepień. Zaznaczył, że najważniejszą grupą do zaszczepienia są medycy. Przekazał, że według wyliczeń około milion osób pracuje w służbie zdrowia. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę tę deklarację dostarczenia ponad miliona dawek, co mniej więcej oznacza możliwość zaszczepienia połowy tej grupy zerowej, czyli tych pracowników zatrudnionych w przychodniach, szpitalach, to na pewno styczeń upłynie nam pod znakiem szczepienia, prawdopodobnie w lutym zakończymy szczepienie grupy zero - stwierdził.

Min. Niedzielski poinformował też, że udało się osiągnąć deklarowaną liczbę ponad 8 tysięcy zespołów szczepiących, a najpóźniej w czwartek zostaną zaprezentowane lokalizacje punktów szczepień. Zaznaczył, że zgłoszone punkty są teraz weryfikowane. - Chcemy dokładnie znać ich lokalizacje, gdzie będą umiejscowione - podkreślił. Zaznaczył, również obecnie Polska ma zadeklarowane 1 mln 100 tys. szczepionek przeciwko COVID-19, zastrzegł jednak, że "deklaracje zmieniają się z miesiąca na miesiąc". - Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z deklaracją dostarczenia blisko 2 mln szczepionek, to uległo zmianie - powiedział szef MZ. Minister zapewnił, że rząd robi wszystko, by przyspieszyć ich dostawę.