Sanepid nie nałoży kar po urodzinach Radia Maryja. "Nie naruszono reżimu sanitarnego"

W pierwszy weekend grudnia Radio Maryja świętowało swoje 29. urodziny. Wśród gości nie zabrakło polityków, na uroczystości pojawili się m.in. Zbigniew Ziobro, Mariusz Błaszczak i Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, a prezydent Andrzej Duda napisał do uczestników list. W uroczystości brało udział kilkaset osób, a wiele z nich, co widać na dostępnych zdjęciach i nagraniach, nie miało założonych maseczek. Dlatego sanepid zwrócił się do toruńskiej policji i organizatorów uroczystości o przekazanie szczegółowych informacji na temat wydarzenia.

Teraz jednak okazuje się, że organizatorzy obchodów nie dostaną kar od sanepidu. "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu otrzymał odpowiedzi na prośby o wyjaśnienia dotyczących obchodów urodzin Radia Maryja w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Wynika z nich, że nie naruszono reżimu sanitarnego i obostrzeń podczas uroczystości, a organizator zapewnił odpowiednie warunki dla wszystkich uczestników" - przekazał PAP rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański.

Z odpowiedzi toruńskiej policji wynika, o czym już wcześniej informowała PAP, że funkcjonariusze realizowali "zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego" podczas urodzin Radia Maryja. "Żaden z uczestników wydarzenia nie został ukarany mandatem ani upomnieniem za łamanie zasad sanitarnych. Funkcjonariusze pełniący służbę nie odnotowali także żadnych innych naruszeń obostrzeń" - podkreślił rzecznik wojewódzkiego Sanepidu.

Organizatorzy przekazali Sanepidowi informację, że liczba uczestniczących we mszy świętej nie przekraczała limitu 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. "Ponadto wszystkie osoby, z wyjątkiem tych sprawujących kult religijny, miały zasłonięte usta i nos zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. Podczas trwania uroczystości zapewnione zostały dozowniki z żelami oraz płynami do dezynfekcji rąk. Dodatkowo świątynia została wywietrzona zarówno przed, jak i po liturgii. Na terenie sanktuarium umieszczono także tablice informujące o obowiązujących obostrzeniach i ograniczeniach sanitarnych" - wskazał Betański.

Dodał, że organizatorzy wskazali również na prawidłowe zorganizowanie uroczystości, co potwierdziła ich zdaniem postawa policji, która zabezpieczała wydarzenie i nie miała do jego przebiegu żadnych wątpliwości oraz uwag. "W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu nie nałoży kary na organizatorów uroczystości" - zakończył Betański.

Na decyzję sanepidu nie czekała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. "W naszym Toruniu ostatnio spisywano spacerujących po ulicach młodych ludzi. Policjo toruńska, gdzie jesteś teraz?" - oburzała się na Twitterze. Jak mówiła podczas konferencji prasowej, "nie może być tak, że pan Rydzyk, pan Błaszczak, pan Ziobro stoją ponad prawem. Nie może być tak, że w Polsce są równi i równiejsi. Nie może być tak, że łamane jest prawo przez ministra i pana prokuratora".