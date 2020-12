Minister Czarnek zapewnia, że nauczyciele zostaną zaszczepieni "zaraz po służbach medycznych"

Zobacz wideo

- Dziś podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęliśmy uchwałę, w której nauczyciele zostali zakwalifikowani do pierwszej grupy, tej, która będzie najwcześniej, zaraz po służbach medycznych, objęta szczepieniami - poinformował minister Przemysław Czarnek na antenie TVP Info.

Zaapelował także do wszystkich, aby, kiedy szczepionka będzie dostępna, poddać się szczepieniu, ponieważ pozwoli to zakończyć okres pandemii. Podkreślił przy tym, że szczepionki nie będą obowiązkowe.

Narodowy Program Szczepień przyjęty przez rząd

We wtorek rząd przyjął Narodowy Program Szczepień. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska ma zakontraktowane ponad 60 mln dawek szczepionki od 6 firm, które pierwsze przedstawiły dokumentację do akceptacji przed odpowiednie agencje medyczne.

- Oczywiście będziemy zaczynali od medyków. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chcę podkreślić, że powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych 4-5 tygodniach, a nie od samego procesu szczepień - mówił szef rządu.