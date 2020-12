Państwowa Komisja ds. Pedofilii zaczęła pracę. Zajęła się duchownymi, ale to zdecydowana mniejszość spraw

Zobacz wideo

Pierwszy film braci Sekielskich sprawił, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie komisji. Kiedy pojawił się drugi, do komisji powołano pierwszego członka. Musiało jednak minąć ponad półtora roku od zapowiedzi premiera, aby Państwowa Komisja ds. Pedofilii, której szefem jest Błażej Kmieciak z Ordo Iuris zajęła się pierwszym przypadkiem. Z podsumowania pierwszego miesiąca prac wynika, że komisji wpłynęło 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o monitorowanie postępowań, a 20 spraw przekazano do prokuratury.

Członkowie Komisji, jak podano w komunikacie, przeprowadzili kilkanaście osobistych rozmów z ofiarami. Komisja wystąpiła także do Prokuratora Krajowego o przesłanie akt wszystkich umorzonych lub niepodjętych postępowań z I kwartału 2019 r. dotyczących seksualnego wykorzystania małoletniego. Wśród zgłoszonych do Komisji zawiadomień najwięcej dotyczy osób bliskich ofiar i spraw rozwodowych związanych z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka. Wśród podejrzanych są zarówno ojcowie, jak i matki dzieci. Zawiadomienia dotyczą także opiekunów w domach pomocy społecznej i wychowawców w internatach.

Jak czytamy dalej w komunikacie, w sześciu przypadkach mowa jest o duchownych, w jednym o duchownym, który miał ukrywać przypadki pedofilii. Inna sprawa dotyczy seksualnego nagabywania dziecka w internecie, kolejna molestowania małoletniego przez małoletniego. Osobami zgłaszającymi są najczęściej sami pokrzywdzeni i osoby im bliskie. Wpłynęły także wnioski od znajomych takich osób. W jednym przypadku do Komisji zgłosiła się osoba, która twierdzi, że jest bezpodstawnie podejrzana o czyn pedofilski. Trzy zawiadomienia pochodzą od osób duchownych.

Kilka spraw, jak podkreśla Komisja, wymaga uzupełnienia dokumentów przez zgłaszających. Poza tym urząd informuje, że członkowie Komisji osobiście rozmawiali z kilkunastoma ofiarami pedofilii oraz ich bliskimi. W wysłuchaniach tych brali udział prawnik i psycholog. Pracownicy urzędu odbyli też liczne rozmowy telefoniczne z ofiarami pedofilii. Były to rozmowy zarówno z osobami pokrzywdzonymi kilka lat temu, jak i ofiarami zdarzeń sprzed ponad 40 lat.

Komisja informuje również, że 20 spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa pedofilii lub monitorowania postępowań przekazano do lokalnych prokuratur oraz do Prokuratury Krajowej. Zgłaszającymi są osoby mieszkające w Polsce, Szwecji i we Włoszech.