Co zrobić, gdy policja złapie nas w sylwestra? "Każdy może odmówić przyjęcia takiego mandatu. Powinien wygrać w sądzie"

W czwartek minister Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie "narodowej kwarantanny". Nie pierwszy raz słyszymy takie pojęcie z ust rządzących. Jak wskazał w TOK FM Piotr Kładoczny, jest to "sformułowanie czysto propagandowe i techniczne". - Żeby brzmiało ładnie. Kwarantanna, moim zdaniem, jest takim pojęciem, które nie gwarantuje złego odbioru. Skoro mamy "kwarantannę", to znaczy, że wszystko mamy za sobą, a teraz pozostaje nam tylko przeczekać i odpocząć - komentował w rozmowie z Maciejem Zakrockim karnista z UW.

Jeśli chodzi o ogłoszone w czwartek restrykcje, Kładoczny przypomniał, że kluczowe będą akty prawne, a tych rząd jeszcze nie opublikował). - To, że ktoś powie przez telewizor, że od dziś czegoś "nie wolno" albo się bardzo o coś prosi, albo zaleca jakieś zachowanie, to niestety z punktu widzenia prawnego ma niewielkie znaczenie - stwierdził.

Do tej pory rząd wprowadzał wszystkie obostrzenia związane z koronawirusem w drodze rozporządzenia, a nie ustawy. Nic nie wskazuje na to, że tym razem stanie się inaczej. Dlatego redaktor Zakrocki zastanawiał się, czy możliwe jest wprowadzenie godziny policyjnej w sylwestra właśnie w ten sposób. - Nie powinno się tego robić. Nie może tak być, żeby na podstawie rozporządzenia ograniczyć tego rodzaju prawa obywatelskie czy prawa człowieka - odparł jasno Kładoczny. Podkreślił, że chcąc wprowadzać takie ograniczenia, należy zarządzić któryś ze stanów nadzwyczajnych, na przykład stan klęski żywiołowej.

Jeśli tak się nie stanie, zdaniem prawnika, będziemy mieli podobną sytuację do obecnej. Oznacza to, że rząd i policja będą ogłaszać m.in., że zgromadzenia publiczne nie mogą się odbywać, a one i tak będą, bo nie ma stosownej ustawy, która by ich zabraniała.

Z drugiej strony, co z tego, że nie ma ustawy, skoro policjanci i tak wystawiają mandaty i ścigają obywateli. Podobnie, jak mówił Zakrocki, może być w sylwestra, kiedy funkcjonariusze będą kontrolować osoby przebywające poza domem. Co wtedy?

- Jeśli się ludziom proponuje mandat, to oni nie powinni go przyjmować. I powinni liczyć na to, że wygrają w sądzie. Sędziowie również znają system prawa polskiego i wiedzą, że nie wolno wprowadzać tego rodzaju ograniczeń rozporządzeniem - mówił Kładoczny. - Nic innego poradzić się niestety nie da (...). Jedyna nasza nadzieja w sądach - dodał.

5 osób na sylwestrze. Jak policja to sprawdzi?

Wątpliwości dotyczą także zgromadzeń w sylwestra. Minister Niedzielski powiedział na czwartkowej konferencji, że dopuszcza się, by - podobnie jak w święta - w jednym gospodarstwie mogło przebywać pięć osób oprócz tych, które mieszkają tam na co dzień. Redaktor Zakrocki zastanawiał się, czy policjant w takiej sytuacji ma prawo wejść do czyjegoś mieszkania i sprawdzić, kto w nim przebywa.

Kładoczny przyznał, że teoretycznie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, choć z drugiej strony ostatni incydent z flagą zawieszoną na balkonie pokazuje, że mają. Przypomnijmy, pewnego wieczora policja weszła do jednego z mieszkań na warszawskim Ursusie, na balkonie którego wisiała biało-czerwona flaga z błyskawicą.

Karnista zaznaczył, że jest przepis, który pozwala funkcjonariuszom na wejście do prywatnego mieszkania, ale "tylko w przypadkach koniecznych", na przykład w celu zabezpieczenia śladów czy innych sprawach "niecierpiących zwłoki". - Taki przepis ma sens pod warunkiem, że będzie wąsko traktowany. Na przykład w sytuacji, gdy policja ściga przestępcę i ten zamyka się w domu. Trudno wtedy czekać na przyjazd prokuratora - wyjaśniał ekspert.

- Nie sadzę, żeby przebywanie w domu w sylwestra czy w czasie świąt było dla policji sprawą niecierpiącą zwłoki. Ale nikomu nie mogę też dać gwarancji, że nie znajdzie się jakiś nadgorliwy policjant i nie przyjdzie sprawdzić, czy wszyscy w domu są bliską rodziną - uprzedził.