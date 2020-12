Pogoda na święta. Synoptycy zapowiadają: jest szansa na śnieg!

Zobacz wideo

W Wigilię będzie pochmurno i deszczowo - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Tam opady deszczu przechodzić będą w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem" - czytamy w komunikacie Instytutu. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 2 st. C, 4 st. C na północy, około 7 st. C w centrum, do aż 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie już przeważnie słaby.

Pogoda na święta. Gdzie śnieg?

Powiew zimy może miejscami przynieść Boże Narodzenie. "Choć będzie pochmurno, to występować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a jedynie na południu początkowo jeszcze deszczu" - czytamy w komunikacje IMGW. Będzie też zdecydowanie chłodniej - maksymalna temperatura ma wynieść od 1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południu. Cieplej będzie jedynie nad morzem, do 6 st. C. Uczucie chłodu będzie potęgował wiatr, który ma wówczas przybrać na sile.

Poranek w drugi dzień świąt może powitać nas widokiem śniegu za oknem, i to w całym kraju. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych częściach kraju może go w ciągu dnia jeszcze przybywać. Po nocy z ujemną temperaturą, od - 5 st. C do -1 st. C, w dzień temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podhalu, 0 st. C na północnym wschodzie, do 2 st. C na zachodzie i północy.

Dzień po świętach, w niedzielę, śniegu będzie można spodziewać się jedynie na północy kraju. "Dominować będzie zachmurzenie duże, ale pojawiać się będą również większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -1 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C w centrum i na zachodzie" - zapowiada IMGW.

Jak zaznacza, chłodniej tego dnia będzie w obszarach podgórskich. "Na Podhalu temperatura może nie wzrosnąć przez cały dzień powyżej -4 st. C, co będzie sprzyjać utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej w tym rejonie. W całym kraju odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, za sprawą silniejszego i porywistego wiatru, wiejącego z kierunków południowych" - czytamy.