Comiesięczne wygrane z pandemią, "weto albo śmierć" i milioner Szumowski. Dr Oczkoś politycznie podsumowuje rok 2020

Trudno wymienić wszystkie wydarzenia społeczne i polityczne roku 2020, które zapamiętamy na długie lata, jednak Piotr Maślak, razem ze swoim gościem dr Mirosławem Oczkosiem, próbowali wybrać te najważniejsze. Prowadzący swój ranking zaczął od "nie do końca demokratycznych" wyborów prezydenckich, na drugim miejscu postawił "pokonywanie praworządności w Polsce", na trzecim zaś ostatnie strajki kobiet. - Odwróciłbym kolejność - nie zgodził się dr Oczkoś, który na pierwszym miejscu postawiłby strajki kobiet. - Nie dlatego, że są najbardziej nieodległe, ale nie było takiego ruchu od czasów KOD-u, naprawdę oddolnego, wbrew temu, co śni się najwybitniejszym tęgim umysłom prawej strony politycznej - wyjaśnił.

Zdaniem dr Oczkosia nie można w rankingu pominąć również pandemii, która wpłynęła na cały świat, choć zaznaczał, że premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zdążył ogłosić zwycięstwo Polski z koronawirusem. - Czytałem, że wczoraj COVID-19 dotarł na Antarktydę, to trochę brzmiało, jakby Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę - dodał. - To wszystko warstwa poważna, bo jest też warstwa niepoważna, a chyba największym wydarzeniem niepoważnym jest "weto albo śmierć", bo wyszło, że ani weto, ani śmierć - stwierdził.

Styczeń, czyli roszada na opozycji

Następnie Piotr Maślak i jego gość analizowali wydarzenia w każdym miesiącu, a w styczniu za najistotniejsze prowadzący uznał, jak sam to określił, "roszadę na szachownicy Koalicji Obywatelskiej", którą wykonali Borys Budka i Grzegorz Schetyna. - Król został wieżą, a wieża została wieżą dalej - żartował prowadzący. - Myślałem, że pójdziesz w stronę, że na szachownicy został zbity koń - wtrącił dr Oczkoś. - Król nie pogodził się z tą roszadą, z tego co ostatnio czytałem, minęło dwanaście miesięcy, ale król cały czas uważa, że jego miejsce jest przy królowej - ocenił. Obaj jednak przyznali, że ta zmiana właściwie nie przyniosła żadnych zmian.

Luty, czyli szokująca decyzja Andrzeja Dudy

W lutym Piotr Maślak i jego gość skupili się na przemianie SLD w Nową Lewicę i deklaracji Andrzeja Dudy, że wystartuje w wyborach prezydenckich. - To był rzeczywiście spory szok, tym bardziej, że większość ludzi nie zauważyła pierwszej kadencji - ocenił dr Oczkoś. I opowiedział o pewnej prawidłowości, którą zauważono niegdyś wśród amerykańskich prezydentów. - Nie będę wymieniał nazwisk, ale jednego określono, że pokazał swoja prezydenturą, że prezydentem może być byle kto, drugi pokazał, że prezydentem może być każdy, a trzeci pokazał, ze prezydent jest zbędny. My jesteśmy dużo lepsi niż Amerykanie, bo nasz pan prezydent pokazał te wszystkie trzy prezydentury w jednej. To jest polityczny wyczyn - stwierdził.

Marzec i kwiecień, czyli jak Jacek Sasin przeszedł do historii

Prowadzący przypomniał, że w marcu Jacek Kurski przestał być prezesem TVP, a na krótko zastąpił go Maciej Łopiński. - Jacek Kurski nigdy nie przestanie być prezesem - komentował dr Oczkoś. - Prędzej telewizja się skończy niż Jacek kurski przestanie być prezesem - oznajmił. Przyglądając się wydarzeniom kwietnia, Piotr Maślak zaznaczał, że to miesiąc, kiedy Jarosław Gowin podał się do dymisji, ale dr Oczkoś przypominał, że był to również miesiąc Jacka Sasina.

- Przeszedł do historii monetaryzmu polskiego - stwierdził. I wyjaśnił, że chodzi o "70 baniek", które przeznaczył na wybory, a potem prześmiewczo mówiło się o "Sasinie" jako jednostce monetarnej. - W przypadku pana Gowina, to jest taka prawidłowość, że numery wykonany kilka razy traci na znaczeniu - dodał.

Czerwiec i lipiec, czyli wybory niedemokratyczne

Piotr Maślak przypominał, że w maju weszła w życie ustawa o wyborach prezydenckich, które się nie odbyły, w czerwcu weszła o tych, które się odbyły, a w lipcu w końcu wybory się odbyły. I wygrał je Andrzej Duda, a prowadzący nazwał głosowanie pierwszymi niedemokratycznymi wyborami po 1989 roku. - To jest niesamowite, że ta tęsknota za rozwiązaniami siłowymi gdzieś w nas drzemie, mamy w sobie pewna skazę. Przyjdzie walce i wyrówna, ktoś nas weźmie za twarz - dziwił się dr Oczkoś. - Wszystko można powiedzieć o tych wyborach, ale na pewno nie to, że były równe - dodał. A rozmowa zeszła na wszystkie wątpliwości, które pojawiły się wokół głosowania.

Sierpień i wrzesień, czyli jak Szumowski został milionerem

Za wydarzenie sierpnia prowadzący uznał dymisję Łukasza Szumowskiego, cytował również niedawny tekst "Gazety Wyborczej" o tym, że prokuratora wycofała wniosek odnośnie niedostarczonych respiratorów, choć umowa opiewała na 44 mln euro. - Taka polska liczba - wtrącił dr Oczkoś. - Ale redaktor widzi same negatywne rzeczy, a ja widzę pozytywne, bo trzy czy cztery dni temu przeczytałem, ze brat pana Szumowskiego dołączył do grona milionerów - ironizował.

Skoro wrzesień, to tzw. piątka dla zwierząt, czyli nowelizacja ustawy, która w szeregach Zjednoczonej Prawicy wywołała niemałe trzęsienie ziemi. - Za długo było spokojnie i trzeba było coś zrobić - stwierdził dr Oczkoś, a sam projekt nowelizacji nazwał "wyzwalaczem" tego kryzysu. - Ona za chwilę ma wrócić, tylko ciekawe czy będzie piątka, czy dwójka, czy może czwórka - zastanawiał się gość TOK FM. I zauważył, że od tamtego czasu "zaczął się rollercoaster", który "może nas dorowadzić do rożnych rzeczy w przyszłym roku".

Październik, listopad i grudzień, czyli wicepremier na czele rządu

Piotr Maślak przypomniał, że w październiku powołano nowy rząd, do którego wszedł Jarosław Kaczyński. - Został powołany nowy rząd z wicepremierem Jarosławem Kaczyński na czele. Tak brzmi fraza - precyzował dr Oczkoś, a prowadzący kontynuował, że listopad i grudzień to przede wszystkim strajki kobiet i "weto albo śmierć", czyli zamieszanie wokół unijnego budżetu. - To jest absolutne wydarzenie roku, ale też kolejne zwycięstwo z pandemią - zauważał gość TOK FM. - Premier co miesiąc wygrywał - stwierdził prowadzący. - To jak z paleniem, co za problem rzucić palenie, rzuciłem już dwadzieścia razy - żartował dr Oczkoś. I na koniec stwierdził, że premier nabrał "ochoty, swady i swobody" w swoich wystąpieniach, a powinni się od niego uczyć wszyscy, którzy robią w Polsce stand-up.