KEP: Kościół nie będzie namawiał wiernych, żeby poddali się szczepieniom

Przyjęcie szczepionki na koronawirusa to sprawa, którą każdy powinien rozstrzygnąć we własnym sumieniu - wynika ze stanowiska Konferencji Episkopatu Polski ws. szczepień. Eksperci KEP podkreślali, że Kościół nie potępia szczepień, ale nie będzie również do nich zachęcał.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta