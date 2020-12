Polska wypowie konwencję stambulską? "Ordo Iuris jak nie przez drzwi, to oknem wejdzie"

Zobacz wideo

Wraca temat wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej. Wszystko przez projekt ustawy przygotowany przez Instytut Ordo Iuris, który w poniedziałek trafił do Sejmu. Zakłada on wyrażenie zgody na wypowiedzenie konwencji i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

Jak mówiła w TOK FM Urszula Grycuk z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ordo Iuris od dłuższego czasu za główny punkt swojej agendy uznaje właśnie wypowiedzenie konwencji stambulskiej.

- Ich kampania pod hasłem "Chrońmy rodzinę" trwa dość długo. W sierpniu zarejestrowany został komitet obywatelski, który skutecznie zebrał te 150 tysięcy podpisów - powiedziała. I dodała, że Ordo Iuris robi to, czego nie zdołał wykonać Zbigniew Ziobro. To minister sprawiedliwości kilka miesięcy temu skierował wniosek do Ministerstwa Rodziny w sprawie podjęcia prac nad wypowiedzeniem konwencji, ale do dziś realne kroki w tej kwestii nie zostały poczynione. Premier Mateusz Morawiecki skierował bowiem sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

- Zatem ten projekt, o ile zostanie przyjęty, stanowi pierwszy etap w wypowiedzeniu konwencji. (...) Ordo Iuris jak nie przez drzwi, to oknem. A jak nie oknem, to przez komin wejdzie - komentowała dalej Urszula Grycuk.

Prowadzący audycję Maciej Zakrocki ocenił, że po protestach, jakie wybuchły po decyzji TK ws. aborcji wydawać by się mogło, że rząd nie będzie chciał "pakować się w kolejną światopoglądową wojnę".

Jego rozmówczyni powiedziała, że "ma nadzieję", że w obecnym rządzie rzeczywiście nie ma woli, by wypowiadać konwencję. - Ale też dla Ordo Iuris jest jasne, że taki projekt to dopiero początek całego procesu. Wypowiedzenie umowy międzynarodowej może potrwać długo - wyjaśniała rozmówczyni redaktora Zakrockiego.

Z drugiej strony przypomniała, że inicjatorem całego projektu był Marek Jurek, który często powtarza, że obecnie jest "sprzyjająca koniunktura" do tego typu działań, bo o konwencji antyprzemocowej krytycznie wypowiadają się zarówno członkowie rządu, jak i prezydent Andrzej Duda.

Zdaniem Grycuk, gdyby rzeczywiście zdecydowano się poczynić kroki w celu wypowiedzenia konwencji stambulskiej, mogłoby to wywołać podobne (a może nawet i większe) protesty społeczne, jak po decyzji TK ws. aborcji.

Polska wypowie konwencję? "Niebezpieczeństwo jest realne"

Na temat projektu Ordo Iuris rozmawiano także w Pierwszym Śniadaniu w TOK-u. Współpracująca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka mec. Zuzanna Warso zwróciła uwagę na formę narracji, jaką prowadzi konserwatywny instytut i podobne organizacje. - One wykorzystują język praw człowieka do działań, które są ewidentnie sprzeczne z założeniami leżącymi u podstaw praw człowieka. Posługują się takimi pojęciami jak "godność ludzka" czy "prawo do życia", dążąc de facto do ograniczenia praw człowieka, praw kobiet czy praw mniejszości - przekonywała.

Zdaniem prawniczki, jest to "tworzenie alternatywnej rzeczywistości", która na pierwszy rzut oka wydaje się nieszkodliwa. - Bo co złego może być na przykład w ochronie rodziny? - zastanawiała się.

Jak dodała, Ordo Iuris ciągle powtarza hasła właśnie o ochronie rodziny, ale nigdzie nie wyjaśnia, co się dzieje, kiedy to właśnie w tej rodzinie dochodzi do przemocy.

- Według Ordo Iuris rodzina musi sobie sama poradzić z problemem przemocy. Tylko jak mają to zrobić dzieci albo jak maltretowany członek rodziny? Ma się odwołać do "głowy rodziny", kiedy to właśnie ta "głowa rodziny" jest to często źródłem przemocy? - dziwiła się rozmówczyni Piotra Maślaka. - Jest to obraz potworny. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dobro rodziny nie jest niczym złym i należy je chronić - dodała.

Dopytywana, czy wierzy to, że Polska rzeczywiście wypowie tę konwencję przyznała, że "nie jest w stanie powiedzieć, że jest to niemożliwe". - Wydawało się, że niemożliwe jest zaostrzenie prawa antyaborcyjnego w Polsce, a ostatnie miesiące pokazały nam, że byliśmy w błędzie. Zatem wydaje mi się, że to niebezpieczeństwo jest realne - przyznała mec. Warso.