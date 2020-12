Prof. Horban prognozuje, kiedy zaszczepi się większość Polaków. Eksperta nie martwi, że na razie połowa Polaków nie chce się szczepić

Zobacz wideo

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban przyznał w TOK FM, że choć sam jest w "grupie zero", czyli tej, która jako pierwsza jest szczepiona, to jeszcze się nie zaszczepił. - Szczepimy się w szpitalu bardzo ładnie i przykładnie, ale jest kolejka do szczepień, bo szczepionek nie ma za dużo - mówił w rozmowie z Mikołajem Lizutem.

Jak dodał, wszyscy pracownicy jego szpitala zgłosili się do szczepień, ale najpierw szczepią się najbardziej narażeni na zakażenie. Czyli ci, którzy najwięcej pracują z zakażonymi pacjentami.

Harmonogram szczepień dla medyków, nauczycieli, seniorów oraz służb mundurowych jest już ustalony w rządowym programie, ale trudno wskazać, kiedy będą mogli się szczepić pozostali. - Trzeba poczekać (...). Najpierw zaczniemy szczepić ludzi starszych, a tych osób jest około dwóch milionów. Musi to trochę potrwać - mówił prof. Horban.

Kiedy zaczną się szczepienia dla osób spoza grup ryzyka?

Ekspert przypomniał, że szczepionka Pfizera sprawia problemy logistyczne, bo musi być przechowywana w - 70 st. C, a po rozmrożeniu należy ją zużyć w ciągu pięciu dni. Dlatego, gdy zostaną dopuszczone inne, mniej wymagające w przechowywaniu szczepionki, szczepienia będą mogły przebiegać szybciej. Jak przypomniał doradca premiera, obecnie Polska ma przydział na 300 tys. ampułek tygodniowo, został on ustalony na podstawie liczby ludności.

Mikołaj Lizut nie zadowolił się wyjaśnieniami swojego gościa i dopytywał, kiedy on i podobne mu osoby będą mogły się zaszczepić. - Wszystko zależy od tego, ile będzie szczepionek i kiedy zakończymy szczepienie osób starszych - powtórzył doradca premiera. - Jeżeli założymy, że mamy dwa miliony starszych i będziemy mieli pół miliona szczepionek miesięcznie, to wychodzi kwiecień - wyliczał.

- Realnie rzecz biorąc, pewnie będzie pan zaszczepiony w maju, może czerwcu. Pod warunkiem, że wszyscy seniorzy się zaszczepią. Ale patrząc na wyniki badań, to grupa osób starszych chce się szczepić prawie w całości - oszacował gość TOK FM.

Kiedy zaszczepi się większość Polaków? Prof. Horban wskazuje termin

Zdaniem prof. Horbana wyszczepienie 70 proc. społeczeństwa będzie możliwe za kilka miesięcy. - To jest jesień, trzeba patrzeć realnie. Jeżeli mówimy o 60-70 proc. populacji osób dorosłych, trzeba odliczyć od tego dzieci, bo ich na razie nie będziemy szczepili - przewidywał. Jak dodał, dzieci nie będą w tym momencie szczepione, ponieważ po pierwsze przechodzą COVID-19 bardzo łagodnie, a po drugie nie ma badań klinicznych, które byłyby robione na dzieciach.

Doradca premiera stwierdził też, że nie martwią go sondaże, według których szczepić chce się zaledwie połowa Polaków. - Po pierwsze ważne jest, że chce się zaszczepić służba zdrowia. Przynajmniej ci, którzy widzieli pacjentów (zakażonych koronawirusem) i sprawują nad nimi opiekę - stwierdził. - Jest bardzo duże zainteresowanie wśród ludzi starszych, to jest grupa docelowa, o jaką nam chodzi na początku. Jeżeli oni się wszczepią, to znaczy, że będziemy mogli wracać do normalności zupełnej. Można wtedy pozwolić na normalną gospodarkę, normalne życie, spotykanie się w restauracjach - ocenił prof. Horban w rozmowie z Mikołajem Lizutem.