Pogoda na sylwestra. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami w większości kraju

Alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wydano dla części województwa podlaskiego, większej części województwa mazowieckiego, a także dla wschodniej części województwa łódzkiego, wschodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego oraz w województwie śląskim, przeważającej części województwa małopolskiego i części województwa opolskiego.

Ostrzeżenia dotyczące oblodzenia obowiązują do godz. 8 w czwartek. Na wskazanym terenie prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, a w niektórych miejscach deszczu ze śniegiem. W niektórych miejscach temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, natomiast temperatura minimalna gruntu około -3 st. C.

Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano natomiast dla województwa pomorskiego, części województwa warmińsko-mazurskiego, części województwa mazowieckiego, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim, śląskim oraz w części województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia dotyczące gęstych mgieł obowiązują w niektórych miejscach do czwartku do około godziny 9. Na wskazanym terenie IMGW prognozuje wystąpienie gęstych mgieł, miejscami marznących, w zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prognoza na sylwestra i 1 stycznia 2021

W czwartek na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe, tylko początkowo w obszarach występowania mgieł duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na północnym wschodzie okresowe rozpogodzenia. Miejscami na północy słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na wschodzie oraz południowym wschodzie deszcz lub deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Początkowo miejscami mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 3 st., 4 st. na zachodzie, nad morzem oraz na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich i południowych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia jedynie na południowym zachodzie. Na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a prognozowana tam suma opadów około 10 mm, w górach do 15 mm. W Bieszczadach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Liczne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, miejscami również marznące. Temperatura minimalna od -10 do -8 st. w kotlinach górskich, od -4 do 0 st. na przeważającym obszarze kraju, jedynie nad morzem oraz na południowym wschodzie od 1 do 2 st. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami w centrum, na południu i północnym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północnym zachodzie, opady śniegu, a na południowym wschodzie też deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie również marznące. Temperatura maksymalna od -1 st., 0 st. na północnym wschodzie, miejscami w centrum i na obszarach podgórskich, do 3 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju północno-wschodni i północny, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie marznąca. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr słaby, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 0 st. Wiatr słaby, wschodni.