Park trampolin pełen ludzi - policja ujawniła nagrania. Sprawą zajmie się prokuratura i sanepid

"Policjanci z KRP III prowadzą czynności w sprawie dot. możliwości naruszenia obostrzeń. Interwencja wynikała ze zgłoszenia" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji na Twitterze. Policjanci wylegitymowali 115 osób. W sumie w parku trampolin, który powinien być zamknięty z powodu obowiązujących obostrzeń, było ponad 400 klientów.

Jak poinformowała policja, wśród obecnych w budynku nie było osób objętych kwarantanną.

Po zakończeniu czynności materiały zostaną przekazane do oceny prawno-karnej prokuratury oraz do sanepidu. "W sprawie przeanalizowane zostaną nagrania z monitoringu" - czytamy we wpisie stołecznej policji.

Warto przypomnieć, że od początku obowiązywania obostrzeń związanych ze stanem epidemii sanepid wydał ponad 4500 decyzji o ukaraniu m.in. za łamanie zasad kwarantanny, czy ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej. Suma nałożonych grzywien to prawie 24,5 mln zł.

Jedną z najsurowszych kar otrzymał przedsiębiorca z Gdańska, który musiał zapłacić 30 tys. zł. 28 grudnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku nałożył taką karę za organizację w jednym z nocnych klubów imprezy o nazwie "Specjalny Trening Świąteczny", w której udział wzięło 213 osób.