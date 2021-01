W 2021 r. Polacy najbardziej czekają na powrót dzieci do szkół [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Według sondażu 43,8 proc. badanych w 2021 roku oczekuje powrotu dzieci do szkół. 42,4 proc. respondentów wskazało na polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia, a 37,9 proc. - na zniesienie ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19.

W podziale na elektoraty ponownego uruchomienia szkół najbardziej oczekują wyborcy PiS, KO i PSL. Wyborcy Lewicy w największym stopniu oczekują naprawy ochrony zdrowia, a zwolennicy Konfederacji zniesienia obostrzeń epidemicznych.

Zgodnie z sondażem, 32,9 proc. respondentów czeka na powrót wzrostu gospodarczego, 20,4 proc. na wprowadzenie szczepień na Covid-19, a 19,3 proc. na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Zmniejszenia bezrobocia wyczekuje 17,1 proc. badanych, a obniżenia podatków - 16,5 proc. Ranking zamykają napływ nowych środków unijnych, których oczekuje 9,1 proc. respondentów oraz zmiany na rynku mediów, które wskazało 5,1 proc. badanych.

Badanie zostało wykonane w dniach 21-22 grudnia 2020 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Minister zdrowia 30 grudnia w TOK FM pytany był o szansę powrotu uczniów do szkół. Adam Niedzielski stwierdził, że o ile liczba zakażeń nie będzie wzrastać, to nie można wykluczyć powrotu uczniów klas I-III do szkół po zakończeniu ferii, które trwają do 17 stycznia.

- Decyzja nie będzie mogła być podjęta z tak dużym wyprzedzeniem, będziemy musieli poczekać co najmniej tydzień po rozpoczęciu nowego roku, jaki jest efekt epidemiczny świąt i sylwestra - podkreślił minister.

