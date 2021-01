30 tys. zł kary dla właściciela "kwiaciarni" na lodowisku

Zobacz wideo

Jak tłumaczyła PAP we wtorek rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska, "już w sobotę i w niedzielę, jak również w poniedziałek, policja kontrolowała ten obiekt i przekazała nam informacje, że w Tarnowie Podgórnym działa lodowisko, jako kwiaciarnia".

Kwiaty znajdowały się na środku obiektu. Aby je wybrać i kupić, należało udać się po nie na lodowisko.

- Na podstawie zebranej dokumentacji świadczącej o tym, że lodowisko jest czynne i znajdują się na nim kwiaty do sprzedaży, została już w poniedziałek podjęta decyzja o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 30 tys. zł – powiedziała.

Dodała, że "we wtorek na lodowisko udali się pracownicy sanepidu z policją, by przeprowadzić kontrolę, czy kwiaciarnia-lodowisko funkcjonuje, ponieważ do południa było tam ok. 50 osób".

Staszewska wskazała jednak, że sytuacja związana m.in. z zamknięciem obiektu skomplikowała się, ponieważ – jak tłumaczyła – "w trakcie trwania czynności kontrolno-wyjaśniających okazało się, że od dzisiaj obiekt ma nowego właściciela".