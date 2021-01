Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Kierowca wjechał w grupę pieszych. "Prawdopodobnie wracali z pogrzebu"

Dwie osoby nie żyją, dwie są ranne - to bilans wypadku, do którego doszło po południu we wsi Złaków Kościelny w powiecie łowickim (woj. łódzkie). W grupę idących chodnikiem i najprawdopodobniej wracających z pogrzebu mężczyzn wjechało auto osobowe - poinformowali łowiccy policjanci.

Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta / Zdjęcie ilustracyjne