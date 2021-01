Polska ma otrzymać 6 mln szczepionek do końca marca. Dworczyk: Zajmujemy trzecie miejsce w Europie

Zobacz wideo

Michał Dworczyk podkreślił, że kraje Unii Europejskiej nie mają wpływu na sam fakt dostarczenia szczepionek, który zależy od producentów. - Ten system, który w Polsce został stworzony w czasie przygotowania i uruchamiania Narodowego Programu Szczepień, pozwala nam dzisiaj na szczepienie do strony organizacyjnej między 3,5 a 4 milionów osób" - powiedział Dworczyk.

- Zgodnie z deklaracjami producentów i porozumieniem do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca tego roku, otrzymamy około 5 mln 900 tys. dawek, co pozwoli nam na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów - dodał szef KPRM. - Na ten moment mamy zaszczepione w Polsce 177 tys. 863 osoby w Polsce - poinformował. Do punktów szczepień - jak mówił - dostarczono 204 tysiące dawki szczepionki.

Szef KPRM przekazał również, że 215 dawek zostało zutylizowanych. - W większości to były sytuacje, gdzie mechanicznemu uszkodzeniu, już w punkcie szczepień, ulegała fiolka - wyjaśnił. Przekazał ponadto, że u ośmiu osób wystąpiły lekkie niepożądane odczyny poszczepienne.

- Proces szczepień jest wciąż w fazie rozruchu, ale będzie przyspieszał - zapewnił Dworczyk. - W tym momencie na tle Europy zajmujemy trzecie miejsce pod względem liczby zaszczepionych osób - dodał.

Dworczyk przypominał również, że Polska, wraz z innymi krajami UE, przystąpiła do porozumienia, w ramach którego Polska zakontraktowała 60 mln dawek szczepionki. - Te 60 mln dawek szczepionki to jest zapotrzebowanie dla 30 mln Polaków. W grupie, która może być szczepiona, czyli osób powyżej 18 roku życia, mamy około 31 mln osób. Czyli praktycznie dla każdej osoby, która może przyjąć tę szczepionkę mamy zakontraktowane szczepionki - powiedział.