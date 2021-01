Czy Morawiecki jest dobrym liderem? Ocenił go Jacek Santorski

Pandemia to czas, który może pokazać, ile wart jest stojący na czele rządu lider lub liderka. Jacek Santorski dowodził w TOK FM, że im przekaz lidera jest spójniejszy, a on sam szczery, tym społeczeństwo jest spokojniejsze i bardziej mu ufa. Problem jednak w tym, że to niekoniecznie są cechy przywództwa premiera Mateusza Morawieckiego.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta / / Agencja Gazeta